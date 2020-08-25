بومبيو يقود أول رحلة رسمية تطبيعية بين "إسرائيل" والسودان

وطن: قاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح اليوم الثلاثاء أول رحلة رسمية تطبيعية بين "إسرائيل" والسودان.

وغادر بومبيو "إسرائيل" صباح اليوم الثلاثاء متجهًا إلى السودان في اطار جولة شرق أوسطية تتمحور حول تطبيع العلاقات بين الدول العربية والاحتلال

وقال بومبيو من داخل الطائرة: "سعيد بأنني أستقل أول رحلة رسمية مباشرة بين "إسرائيل" والسودان".

ومن المتوقع أن يزور بومبيو أيضا الإمارات والبحرين في جولته التي تستمر خمسة أيام.