صحة غزة: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" داخل مراكز الحجر

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من داخل مراكز الحجر الصحي.

وأعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، مساء أمس الاثنين 24 أغسطس 2020م، عن اكتشاف 4 حالات مصابة بـ"كورونا" من عائلة واحدة في قطاع غزة من خارج مراكز الحجر الصحي.

وأفاد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، بفرض حظر التجول التام على جميع محافظات قطاع غزة بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في المرافق لمدة 48 ساعة بدءًا من الليلة الماضية.

ودخل قرار حظر التجوال في قطاع غزة، حيز التنفيذ، وسط إجراءات مشددة، بعد اكتشاف أول أربع إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، خارج مراكز الحجر الصحي.

ويأتي قرار حظر التجوال في قطاع غزة للمرة الأولى بعد اكتشاف إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر بالقطاع، وذلك منذ تفشي المرض أواخر العام الماضي.