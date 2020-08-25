لم تنفجر… عائلة في غزة تنجو من الموت بعد أن اخترقت قذيفة إسرائيلية منزلها

وطن: نجت عائلة في قطاع غزة من الموت بقذيفة أطلقها الاحتلال، فجر اليوم، واخترقت جدران منزل العائلة، لكنها لم تنفجر.

وأعلنت داخلية حماس، الإثنين، سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية لم تنفجر، داخل أحد المنازل، جنوبي القطاع.

وقالت في بيان، إن "قذيفة مدفعية إسرائيلية، لم تنفجر، سقطت فجر الإثنين، داخل أحد منازل المواطنين، شرق مدينة خانيونس". وأشارت إلى أن "طواقم هندسة المتفجرات التابعة لجهاز الشرطة أزالت القذيفة من المنزل وعملت على تحييد خطرها وتأمينها وتحريزها وفق الأصول الفنية والهندسية المتبعة".