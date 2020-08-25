جرافات الاحتلال تهدم 8 بركسات في تجمع وادي السيق

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثمانية بركسات في تجمع وادي السيق شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال مصحوبة بالجرافات داهمت التجمع وباشرت بهدم البركسات.

وأضافت المصادر، أن البركسات تعود لعائلات عودة عواد كعابنة، وسليمان سالم كعابنة، وسليمان مصطفى كعابنة، فيما أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن المناطق المهددة بالضم بمحاذاة طريق "أيلون" الاستيطاني.

وأشارت إلى أن الاحتلال استولى بعد عملية الهدم على محتويات البركسات.

يذكر أن سلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة خلال الأشهر الماضية عدة مرات، وأخطرت عشرات العائلات بالإخلاء أو الهدم.