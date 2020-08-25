الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة جنوبي قطاع غزة فجر اليوم

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف متفرقة للمقاومة جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقصفت طائرة إسرائيلية مُسيرة أرضًا قرب مطار غزة المدّمر شرقي محافظة رفح، وعاودت الطائرات الحربية بعد دقائق لقصف ذات المكان.

كما استهدفت دبابات الاحتلال نقطة للضبط الميداني في منطقة كرم أبو معمر قرب موقع "صوفا" شمالي شرقي محافظة رفح.

واستهدفت غارة إسرائيلية ثالثة نقطة للضبط الميداني عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية عليها شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي محافظة خانيونس.