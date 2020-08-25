سرايا القدس تعلن استشهاد 4 من عناصرها في الشجاعية

وطن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد أربعة من مجاهديها شرق حي الشجاعية.

وقالت سرايا القدس:" أن الشهيد المجاهد إياد جمال الجدي، والشهيد المجاهد معتز عامر المبيض والشهيد المجاهد يعقوب منذر زيدية والشهيد المجاهد يحيى فريد المبيض من سكان حي الشجاعية ارتقوا شرق الشجاعية بمدينة غزة".

وكان انفجارا عرضيا قد وقع مساء امس الاثنين في احدى مواقع سرايا القدس العسكرية ادى الى استشهاد 4 من عناصر السرايا.