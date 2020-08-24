الأوقاف في غزة: إغلاق المساجد بعد تسجيل إصابات بالكورونا

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن إغلاق جميع المساجد مؤقتًا لمدة 48 ساعة، ووقف صلوات الجماعة ابتدءًا من فجر الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا من داخل القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومة، على أن يلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.

ودعت المواطنين إلى أداء صلاة الجماعة في البيوت، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.