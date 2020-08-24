فرض حظر التجول التام لمدة 48 ساعة في قطاع غزة بعد اكتشاف 4 إصابات بكورونا

وطن: أعلن مركز الاعلام والمعلومات الحكومي، في قطاع غزة، عن تسجيل أول حالات اصابة بفيروس كورونا داخل القطاع من غير المحجورين، لأربعة أشخاص من عائلة واحدة وهم من مخيم المغازي وسط القطاع.

وقرر المركز، فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات غزة بما يشمل تعليق العمل وعدم الدوام في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بدءاً من الليلة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح، والنوادي ومنع التجمعات.

وأهاب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم مدة الـ 48 ساعة المذكورة لحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظًا على صحتكم وسلامة المجتمع.

وأكد أن لدى الجهات المختصة إجراءات مقرة، لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم حال الاضطرار لتوسيع حظر التجوال أو تمديد فترته الزمنية.