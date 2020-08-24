جهاز التعليم داخل الخط الأخضر

كتبت: د. ايناس عبّاد

لطالما انقسم الشعب الفلسطيني وجُزء لتسهيل السيطرة عليه والتلاعب به، وذلك تنفيذاً لسياسة " فرق تسد"، فأطلق الاحتلال مسميات عنصرية، روج لها الأفراد الأقل وعياً والبسطاء السطحيين، إلا أنها معبئة بمعان التجزأة والإنقسام: "ضفاوي، غزاوي، مخيمجي، عرب الشمينت،...." وغيرها الكثير.

ولا يخفى على أحد أن فلسطيني الداخل هم الأكثر تواجداً بين الإسرائيليين، فمنهم من يعيش في المدن المختلطة مثل يافا وحيفا والرملة، ولعلهم الأكثر عرضة للاستعمار الثقافي، المتمثل بالسيطرة على الفكر والوعي والثقافة والمعتقدات واللغة، بدءاً بالهيمنة على جهاز التعليم الرسمي والعمل على تلويثه وتغييره ليتناسب مع سيطرته ووجوده، من خلال تغيير المناهج، والسيطرة على المديرين واختيارهم بدقة تتلائم مع سياساتهم، كذلك المعلمين الذين يدرسون تلك المناهج.

وقد هدفت تلك المناهج لطمس الهوية القومية للفلسطينين، بل وإعادة صياغتها بصورة مشوهة تتناسب مع مصالحهم الاستعمارية، ومن هذا المنطلق واظبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، منذ عام (1948) على إحكام قبضتها على جهاز التعليم في الداخل، لضمان السيطرة السياسية المباشرة على المواطن الفلسطيني بعد النكبة، مؤمنين بمقولة دافيد بن غوريون: "الكبار سيموتون والصغار سينسون". وبذلك كان التعليم الفلسطيني في الداخل أداة سياسية لتحقيق أهداف المخطط الصهيوني، وخلق الصراع الداخلي، والتناقض مع الذات للطالب الفلسطيني الذي يؤمن بهويته وانتماءه الفلسطيني، بينما يتعلم في مدرسته ما يتناقض مع تلك الهوية ويشكك بذلك الانتماء ( مكاوي ، 2003 ).

وبعد أن أغلق الكيان الصهيوني معظم فرص العمل في وجه خريجي الجامعات الفلسطينين، وذلك بربط فرص الالتحاق الجامعي والحصول على تخصص مميز كالطب أو الهندسة أو المحاماة، بالجيش والأمن لم يتبقى أمام الطالب سوى تعلم المواد التي تؤهله للتعليم، فتحولت مهنة التدريس من اختيار مهني إلى مخرج وحيد من الأزمة، وهذا من أحد العوامل التي سهلت التحكم بأداء المعلم الفلسطيني في الداخل، وإمكانية قيامه بدوره التربوي والتثقيفي المتوقع منه، وبذلك تحوّلت النخبة المتعلمة إلى موظفين لدى النظام، يعتاشون من شهاداتهم، دون أن يكون لهم دور في المجال السياسي (مكاوي، 2004).

إن المعلمين الفلسطينيين في الداخل يعيشون حالة من الاغتراب والتناقض وعدم الاستقرار، فهم ممزقون بين الرغبة في تعزيز وعي طلابهم بهويتهم العربية الفلسطينية، وبين كونهم يعملون في مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية، ولن يسمح له بالترويج لتلك الأفكار الثورية، بل لا بد من صهر الوعي الفلسطيني والترويج لهوية المستعمر، مما يخلق عدم الاستقرار والتناقض في داخله. إذ يحظر على المعلمين التطرق لمواضيع سياسية قد تثير وعي الطلاب ووطنيتهم، مثل الهوية والنضال (الحاج، 2006).

وبذلك فإن وزارة المعارف لم تدع المدارس العربية بمعزل عن التثقيف السياسي، بل عمدت وبشكل ممنهج للاحتفال بيوم الاستقلال الإسرائيلي "ذكرى النكبة " في المدارس العربية حتى سبعينييات القرن العشرين، وكان يخصص للمدارس العربية عدة أسابيع تحضيراً للاحتفال بعيد الاستقلال (مكاوي، 2003).

كل تلك الضغوط التي يتعرض لها المعلمون في الداخل، وما يعقبها من طرد للمعلمين من عملهم، وتضاؤل فرصة التحاقهم بعمل آخر، ففي نهاية كل عام دراسي يتلقى عدد من المعلمين وغالبيتهم من الناشطين اشعارات من وزارة التربية والتعليم بوقفهم عن العمل، ويذكر أنه في العام 1953 تلقى ما يقرب على نصف المعلمين العرب مثل تلك الإنذارات بادعاء "أفعال تحريض" ضد الدولة (الحاج ، 2006).

إن الطالب هو المستهدف الأول من الهيمنة على جهاز التعليم، فالنظام لا يريد جيلاً واعياً من المثقفين الثورييين الذين يقفون في مواجهة المضطهِد، في سيرورة لوقف الظلم والعدوان واغتصاب الأرض والحق والإنسانية، ولعل أسوء ما يواجه الطلاب في الداخل عدم قبولهم للمناهج، فهو لا يلبي احتياجاتهم ولا يعزز هويتهم أو صمودهم، بل يهدف لطمس الوعي والهوية والانتماء، معززاً الشعور بالاغتراب النفسي والفكري والاجتماعي، من خلال التناقض بين ما يعيشه الطالب، وما يرويه الآباء والأجداد من قصص مؤلمة حول التهجير والتشريد واللجوء، وبين تلك المناهج (العيسى، ٢٠١٩).

ولا نغفل محاولة طمس اللغة العربية، واستبدالها بالعبرية، فهم يعون بأن اللغة ليست مجرد وسيلة اتصال فحسب، بل هي وعاء الحضارة والفكر والوعي، والفلسطينيون في الداخل مضطرون أكثر من غيرهم لإتقان العبرية، فهي المستخدمة في كل أجهزة الدولة، ولكن البعض ودون وعي منهم، استبدلوا كثيراً من الكلمات العربية باخرى عبرية بدرجة تبعث على السخط والتساؤل، هل هي رغبة للاندماج في ذلك الكيان المقام على أنقاض شعبنا؟ أم هو محض نقص في الوعي، ولا بد من معالجته؟ أو لعله الايمان بأن العبرية هي لغة المنتصر والأقوى، والعربية لغة المهزوم والمضطهَد، ويحضرني مكاوي (2003) "إن محاولة الاندماج في تلك الدولة هو اعتراف بشرعيتها، وهنا تكمن المأساة عندما يعترف المغتصَب بالمغتصِب.

ناهيك التمييز العنصري بين المدارس العربية واليهودية في الميزانيات، والبنية التحتية، وتأهيل المعلمين (العيسى،٢٠١٩). حتى العنصرية وسياسة التجهيل وبث العدمية القومية في المناهج، من خلال انكار الوجود القومي العربي، والوطني الفلسطيني، وتغييب الأدب والفكر العربي والفلسطيني من المناهج الرسمية، واستبداله بنصوص وشخصيات يهودية، كما أن التاريخ والأدب واللغة والدين لا تعزز الهوية والانتماء، بينما تهتم المناهج اليهودية بتعزيز هوية الطالب اليهودي وانتماءه (مكاوي، 2003).

ونختم بالقول أننا نعول على أكثر من العامل الديمغرافي، فإذا عمدت السياسة الأسرائيلية إلى طمس هويتنا وثقافتنا، وتغيير تاريخنا، فلا بد من بدائل لإنعاشها، وتجديد الوعي والانتماء، لا بد من تيار ثقافي يبث الروح في الأوصال.

المراجع:

الحاج ، ماجد( 2006) تعليم الفلسطيني في إسرائيل بين الضبط وثقافة الصمت (ط1)، بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية.

العيسى، إيناس(2019) العوامل المجتمعية المؤثرة على التعليم بفلسطين عامة والقدس خاصة من العهد العثماني وحتى انتفاضة الأقصى، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة القدس، العدد 3-4، صيف وخريف 2019، ص183-237.

مكاوي، إبراهيم وبرغوثي، رجاء (2003) أزمة المعلم الفلسطيني في الداخل والدور التربوي المفقود، كنعان، العدد 114، 53-70.

مكاوي، إبراهيم (2004) دور جهاز التعليم الرسمي لفلسطيني الداخل في تكريس الهيمنة الاستعمارية، كنعان، العدد 116، 32-42.