الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو إلى دعم القضية الفلسطينية

وطن: دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى دعم القضية الفلسطينية والمحافظة على الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، رفضه لأي تطبيع من قبل الصحفيين العرب، مطالبا الحكومات العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مع رفضها لضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات التي رفضها المجتمع الدولي والقرارات الأممية.

وشدد الاتحاد على قراراته السابقة برفض قيام المنظمات الصحفية بالتطبيع بكافة أشكاله، مجددا دعوته لكافة المنظمات الإعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.