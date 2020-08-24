وزيرة الصحة تُعفي أطفال قرية SOS ببيت لحم من رسوم الخدمات الصحية في المراكز الحكومية

وطن: قررت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، إعفاء أطفال قرية SOS في محافظة بيت لحم والبالغ عددهم 110 أطفال، من رسوم الخدمات الصحية المقدمة من الدوائر والوحدات وعيادات ومستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى سعي الوزارة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع رغم الظروف الصعبة التي نمر بها صحيا وسياسيا، مؤكدة أن الفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر هي على أولويات عمل الوزارة.

وقالت إن "أطفالنا في كافة أماكن تواجدهم يستحقون منا كل الرعاية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها"، مشيدة بكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية برعاية الأطفال وتقديم الخدمات بمختلف أنواعها لهم.