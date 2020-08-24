الحزب الجمهوري الأمريكي يرشح رسمياً ترامب لانتخابات الرئاسة 2020

وطن: رشح الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر 2020.

وحصل ترامب، خلال المؤتمر العام لحزبه في مدينة شارلوت بكارولينا الشمالية، على أصوات 1276 مندوبا جمهوريا من كل الولايات الأمريكية.

وأصبح ترامب بالتالي مرشحا رسميا من الجمهوريين في انتخابات 3 نوفمبر، إلا أن تصويت اليوم يحمل طابعا شكليا حيث سبق أن فاز الرئيس الأمريكي الحالي في كل الانتخابات التمهيدية في ظل غياب أي منافسة داخلية حادة.

ويخوض ترامب معركة انتخابية في 3 نوفمبر المقبل للفوز بولاية رئاسية ثانية، ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي تولى منصب نائب الرئيس في عهد حكم الرئيس السابق، باراك أوباما.

وتجري الانتخابات الرئاسية وسط زيادة الهجمات المتبادلة الحادة بين المرشحين في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والارتفاع غير المسبوق لمستوى البطالة.