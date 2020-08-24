غزة: وفاة الصحفي مصطفي البربار

وطن: توفي يوم الاثنين، في قطاع غزة الصحفي مصطفي البربار (أبو محمود) عن عمر يناهز 73 عاما.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة وطنية ظهر يوم الثلاثاء من منزله في حي تل الهوى بمدينة غزة.

والصحفي الراحل البربار، التحق ببرنامج الدبلوم في الإعلام والعلاقات ألعامه وتخرج منه عام 1999م، ثم التحق بكلية الصحافة في جامعة الأقصى وحصل على بكالوريوس منها عام 2002م، ثم التحق بجامعة القدس أبوديس فور افتتاحه لفرعها في قطاع غزه وحصل على ماجستير في الدراسات الامريكيه عام 2006م.

ونعى أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، الفقيد: