غانتس يهدد غزة بانفجارات أكبر

وطن: - جدد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، تهديداته لقطاع غزة، زاعماً أن قواته ستواصل الرد على أي هجمات من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارته لفرقة منظومة القبة الحديدية في غلاف غزة والتي تم نشرها في جميع المناطق المحيطة بالقطاع.

وقال: "لا يمكن أن نقبل بإطلاق صاروخ أو منطاد أو بالون ولا أي خرق أمني .. طالما استمر ذلك من غزة فنحن سنواصل هجماتنا".

ووجه رسالة تهديد لقادة حماس "كل بالون ينفجر في أراضينا سيقابله انفجارات أكبر وأكثر إيلاماً من قبلنا"، حسب زعمه.