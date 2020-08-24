الصحة تطلق موقعاً للاستعلام عن نتائج فحوصات كورونا
24.08.2020 06:51 PM
وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إطلاق موقع إلكتروني متخصص يتيح للمواطنين الذين أجروا فحص فيروس كورونا الاستعلام عن نتائج فحوصاتهم.
وأضافت الوزيرة الكيلة أن هذا الموقع يخفف على المواطنين فترات الانتظار، ويمكنهم من معرفة نتائج فحوصاتهم بعد 8 إلى 24 ساعة من موعد سحب العينة.
لزيارة الموقع والاستعلام عن نتيجة فحصك، عليكم زيارة الموقع الإكتروني: https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر لك نتيجة الفحص.