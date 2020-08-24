الصحة تطلق موقعاً للاستعلام عن نتائج فحوصات كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إطلاق موقع إلكتروني متخصص يتيح للمواطنين الذين أجروا فحص فيروس كورونا الاستعلام عن نتائج فحوصاتهم.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن هذا الموقع يخفف على المواطنين فترات الانتظار، ويمكنهم من معرفة نتائج فحوصاتهم بعد 8 إلى 24 ساعة من موعد سحب العينة.