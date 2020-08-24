وكالة الأنباء السودانية: لقاء بومبيو مع البرهان سيتناول العلاقات مع "إسرائيل"

وطن: كشفت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المقررة غدا الثلاثاء، إلى السودارن، ولقائه برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ستتناول العلاقات مع دولة الاحتلال.

وقالت "سونا" إن "المباحثات تتعلق بدعم أميركا للانتقال الديمقراطي في السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل".

وأضافت أنه "من المتوقع ان تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أميركا للسلام في السودان".

يأتي ذلك، بالرغم من قيام السدوان، الأسبوع الماضي، بإعفاء الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حيدر بدوي الصادق من مهام منصبه بعد 24 ساعة من تصريح لم ينف فيه وجود اتصالات مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن بومبيو سيلتقي خلال جولته برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك "للتعبير عن دعمه لتعميق العلاقات السودانية الإسرائيلية".

وأكدت الوزارة أيضا، أن وزير الخارجية الأميركي سيلتقي ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، قبل الاجتماع بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان لبحث الاتفاق التطبيعي مع دولة الاحتلال.