الصحة بغزة: فحص 84 عينة ولا إصابات جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء يوم الاثنين عن إجراء فحص لـ84 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، لكن الفحوصات أكدت خلوها من الإصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم إنه تم إجراء 84 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة منذ تفشي فايروس كورونا في العالم بلغت 889,16 عينة، منها 780,16 عينة سلبية و109 عينة إيجابية.

وأوضحت الصحة أن 72 حالة شفيت من الإصابة من الفيروس، فيما تبقى 63 حالة نشطة حتى الآن.