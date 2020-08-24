الغرفة المشتركة للمقاومة: لدى المقاومة ما يمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة

غزة- وطن: قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أن لدى المقاومة من الإجراءات ما يمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة وعن صياديها.

وأضاف بيان للغرفة المشتركة اليوم الاثنين، أن "المقاومة لن تسمح لاحتلال بالتغول على الصيادين وملاحقتهم في أرزاقهم والعربدة عليهم".

وأشار البيان إلى أن المقاومة ستدافع عنهم وتعمل على حمايتهم.

يأتي ذلك بعد أن هاجمت زوارق الاحتلال قبل أيام، عددًا من مراكب الصيد في بحر غزة، وأجبرتها على المغادرة تحت زخات الرصاص.