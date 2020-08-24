الجريح صالح يناشد الرئيس عبر وطن لاستكمال علاجه

سلفيت-وطن-عماد شاهين: ست سنوات مرت من معاناة الشاب صالح العريض (26) عاما من مدينة سلفيت، تعرض لرصاصتين أطلقهما جنود الاحتلال عليه عام 2014، أثناء مشاركته في المسيرات التضامنية الداعمة لأهل غزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليهم، على إثرها انقلبت حياته رأساً على عقب، حيث كانت إصابته بالغة جداً، فالرصاصة الأولى أدت لقطع الشريان الرئيسي في القدم الواصل إلى القلب، والرصاصة الثانية اخترقت بطنه وهتكت أحشائه.

اثنان وخمسون وحدة من الدماء احتاجها الأطباء في العملية الجراحية لإنقاذ حياته، وخمسٌ وعشرون يوماً قضاها داخل غرف الإنعاش في مستشفى رفيديا، بعد تحويله من مستشفى الشهيد ياسر عرفات بسلفيت لخطورة وضعه، ومن ثم تَنقل صالح بين مستشفيات الضفة شمالاً وجنوباً لاستكمال العمليات الجراحية، بتغطيةٍ من السلطة الفلسطينية، كان آخرها في مستشفى الجمعية العربية في بيت لحم حيث ازداد هناك الوضع سوءاً.

يقول العريض عبر وطن:" حياتي تغيرت كلياً بعد الإصابة، إلى الآن لم أعش يوما جميلا، كنت أعمل على تأسيس مستقبلي، أما الآن دُمرت كل أحلامي، بِتُ لا أقوى على العمل، ولم يعد أحد يستطيع أن يشغلني معه بسبب عجز قدمي."

ومع تعذر علاجه في المشافي الفلسطينية، باشر العريض بتقديم طلباتٍ للعلاج خارج فلسطين قدمها للرئيس محمود عباس وللمحافظ حينها ولمكتب تنظيم حركة فتح في سلفيت، خشية من تدهور حالته بشكلٍ أكبر في المستشفيات المحلية التي لم تجد له علاجا ناجعا له، لكن كل مطالبه لم تلق آذانا صاغية.

ونتيجة ذلك ناشد العريض عبر صفحته الشخصية (فيس بوك) أهالي الخير الذين لبوا النداء، وجمعوا له مبلغاً من المال للسفر إلى الخارج، ما مكنه من السفر إلى تونس بعد أن خسر معظم أعصاب قدمه، حيث وصلت نسبة العجز لديه إلى 80%، ومكث هناك سبعة أشهر أجرى خلالها أربع عمليات جراحية، وما زال لديه عملية لزراعة عصب الحركة، لكن لم يستطع القيام بها بسبب نفاذ المال المطلوب لتسديد التكاليف، ليعود من السفر إلى بلده ويستكمل العلاجات الطبيعية في مستشفيات الداخل المحتل، وتناول الأدوية والمسكنات التي تقدر ب 300 شيكل أسبوعياً .

وطالب العريض الرئيس محمود عباس ومحافظ سلفيت وأهل الخير كي يأمنوا له تكاليف عملية زراعة عصب "الحركة" قبل فوات الأوان".