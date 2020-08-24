الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخصين في جنين

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على سائق مركبة قام بدهس شخصين ولاذ بالفرار في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبناء على بلاغ وصل إلى غرفة عمليات الشرطة عن قيام مركبة بدهس شخصين ولاذت بالفرار في مدينة جنين حيث تم إرسال الإسعاف والشرطة إلى المكان وتم نقل الإصابتين إلى المشفى لتلقي العلاج وقد وصفت إصابتهم بالمتوسطة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم رصد مكان وجود المركبة وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وتم ضبط المركبة وإلقاء القبض على السائق.

واكدت بأنه تم حجز المركبة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا وإحالته للنيابة العامة.