دويك لوطن: طالبنا المجلس الانتقالي بالتحضير لتسليم مجلس قضاء أعلى دائم وعدم اجراء اي تعديلات في الوقت الحالي على قانون السلطة القضائية المعمول به

رام الله- وطن:خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية للمجلس، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة بصفتها مؤسسة وطنية دستورية، تقدم النصح والمشورة للمؤسسات الرسمية الفلسطينية من خلال الحوار البناء.

وحول ما تضمنه الخطاب المرسل من الهيئة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د.عمار دويك لوطن، لقد طالبنا بأمرين في الرسالة: الاولى ضرورة البدء بالتحضير لما بعد المجلس الانتقالي من خلال التحضير لتسليم مجلس قضاء أعلى دائم، يجري تشكيله وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002. دون تدخل من السلطة التنفيذية أو من أي جهة أخرى.

اما المطلب الاخر فيتمثل بعدم تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 في الوقت الراهن، وترك مسألة إعادة النظر في بعض أحكامه وتعديلها إلى السلطة التشريعية المنتخبة

واوضح الدويك "رغم تحفظاتنا الكثيرة على قانون السلطة القضائية، حيث قمنا سابقا مع مؤسسات المجتمع المدني بتقديم ملاحظات عليه للتعديل ولكن نظرا لحساسية المرحلة وغياب الشفافية في صناعة القوانين والتشريعات والخشية من ان فتح القانون للتعديل الان قد يتم ادخال قوانين تمس استقلالية القاضي والقضاء، لذا نقول أن من الافضل عدم ادخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 الان وتركها للمجلس التشريعي المنتخب."

وأعربت الهيئة عن تقديرها للخطوات الإصلاحية التي اتخذها المجلس، خاصة على صعيد الشفافية في التعيينات القضائية وإعادة تشكيل المحكمة العليا وإقرار الخطة الاستراتيجية للمجلس، وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهت المجلس لا سيما فيما يتعلق بالآثار التي خلفتها جائحة فايروس كوفيد-19، أو ما يتعلق بالبيئة السياسية المعقدة التي يعمل المجلس خلالها.

وأكد على الشراكة القوية مع المجلس الانتفالي، مضيفًا، نقدر الجهود التي قام بها وخاصة في موضوع التعينات القضائية والترقيات وراقبنا عملية التعينات التي قام بها وكانت تتسم بشكل عام بالشفافية.