محمود الفطافطة يكتب لوطن .. الإعلام الجديد… مفاهيم لا بد من إعادة النظر فيها

عندما يُقدم المستخدم لتقنيات التواصل والإعلام الجديدة على الفصل بين الوظيفة الخدمية لهذه التقنيات والرسالة الاجتماعية والتنموية المفترض أن تؤديها فإن الكثير من المفاهيم تقع في شباك الجدل والالتباس واللغط؛ مقيدة عوالم الكترونية يتنازعها التشويه والتهميش حيناً والهشاشة والإقصاء أحياناً.

ورغم أن " موضة " مواقع التشارك الاجتماعي وأهمها الفيسبوك لا تزال مُشعة، والحديث حولها مثير ومريح لكثيرٍ من النفوس والألسن إلا أن الخوض في هذا العالم الافتراضي لا يزال مشوباً بالتردد المقلق والسطحية الفجة، ذلك أن هذا الحقل/ العالم يصطلي بشررٍ مستطير لما يحويه من مادة أُشعلت بفعلها نيران اجتماعية؛ في وقتٍ يجثم تحت مواقدها انبهار صادم، بينما يعلو صفيحها ردود فعل تُصرف في انفعالات لا فعل، وفي إيماءات تخلو من واقع، واتهامات تفتقر إلى يقين. فيما يلي أبرز المفاهيم التي نرى وجوب التركيز عليها، حتى نفهم مضمونها ونستشف مراميها.

أولاً: التحديث والحداثة: يرى البعض أن هذه التقنية تمثل أوج التحديث عربياً، وهذا خطأ. روح التحديث يكمن في الغرب أما جسده ففي الشرق. الغرب هو مصدر ومُصدر هذه التقنية فيما العرب والدول النامية فهم مستهلكين لا مبتكرين. لأول مرة في التاريخ العربي القديم والحديث تسبق الحداثة التحديث. حداثة مفتقرة لإبداع وتجديد، مضمونها عشوائي وظاهرها براق.

ثانياً: القيمة والقيم: يذهب البعض للقول بأن هذه الشبكات الاجتماعية تمثل قيمة كبرى في توطيد العلاقات وتشابك القيم بين الأمم ذات الثقافات المختلفة وحتى المتناقضة. قد يكون ذلك الرأي منطقي في جزءٍ من المشهد أما جل المشهد فيخبرنا بعكس ذلك. هذه التقنية منحت اتصالاً عالمياً افتراضياً بينما التواصل على أرض الواقع بقي محجماً تارة وعشوائياً أو مضطرباً تارة أخرى. القيمة لم تُقيم أو تُفحص مضامينها ومساراتها بينما القيم فأخذت أبعاداً هجينية لم تستطع مقاومة الاندماج في بيئةٍ غريبة عنها؛ في الوظيفة والرسالة وخصوصية الثقافة.

ثالثاً: المعلومة والمعرفة: يظن البعض أن المعلومة التي يتلقونها من سواحل هذه التقنيات ترتحل بهم إلى بحر المعرفة فتراهم يصفون أنفسهم بـ" النباغين" المشرعن لهم بالانضمام إلى " دار الإفتاء المعرفي". الفيسبوك يمنح معلومة لكنه لا يحقق معرفة. يُعطي مصادر للمعرفة لكنه يعجز عن خلقها أو تأصيل مضامينها المتجددة والمهولة.

رابعاً: الإباحة والإباحية: مما لا شك فيه أن الفيسبوك تمكن من إباحة المعلومة واستباحة القيم إلى حد الإباحية. فالصور التي تُنشر على صفحاته تعبر عن كبتٍ مجبول بكلماتٍ ونصوص ورموز فاضحة. الإباحة في المعلومة منحت تشتتاً لا إدراكياً حالت دون تعميق الوعي أو منهجته وشموليته. بينما الإباحية فجعلت من الرذيلة تنمية، ومن العري ثقافة وضرورة.

خامساً: التراث والهوية: التراث العربي غدا ضحية التقنيات الجديدة للاتصال، فكثافة المستخدمين المتلازمة مع كثافة المحتوى الضحل أحدث إعاقة ـ وإن كانت غير مقصودة ـ لضمان إبراز التراث العربي بقيمه الناصعة ودوره الحضاري الشمولي. إما الهِوية فهي وعاء التراث ومادته، وما جرى للتراث جرى لها.

سادساً: اللغة والتغطية: كما هو معلوم فإن غالبية المعلومات باللغة الإنجليزية. المقلق إلى حد الخطر والخطيئة يتمثل في انتهاج عدد ليس بالقليل من متصفحي الفيسبوك العرب الكتابة باللغة الأجنبية أو بلغة " العربيزية " الهجينة، فضلاً عن كتابة كلمات عربية تفتقر إلى الكمال والنحو والسياق المنهجي. الانقياد للغة الآخر أضعف إرادة التغطية في التوسع والتأثير والاقتداء بهذه اللغة أو بقيم وقيمة الناطقين بها.

سابعاً: الاختيار والرقابة: مما لا شك فيه أن الاختيارات تبقى محدودة ومقيدة في التقنيات الجديدة لعوامل ربحية وسياسية وسواها. هذا الأمر يحجم الاختيار ويضعف البدائل وحرية الاختيار. أما الرقابة فصحيح أن هذا المفهوم لم يعد يثير المخاوف والحساسيات التي كان ولا يزال يثيرها في وسائل الإعلام التقليدية إلا أن كثير من المشاهد والنماذج تؤكد أن تلك الرقابة ما زالت تخيم وإن أخذت أشكالا أخرى. ربما قد تعود قطاعات كبيرة من المستخدمين وسواهم في المستقبل القريب لحماية اطر اجتماعية وثقافية معينة.

تحليل هذه الأفكار قد لا تتوافق مع أراء الآخرين، ولكن الفكرة الصائبة هي التي تتولد من فكرتين متناقضتين. فعلينا بالحوار الجاد والتأسيس الهادف؛ أماناً للعقول وحماية للقيم والثقافة بكل تجلياتها وقيمها. لا ضير من استيراد ابتكارات وصناعات الغرب، ولكن علينا أن نوظفها في حيز وإطار خصوصيتنا العربية والإسلامية، وإلا نكون، في هذه الحالة، قد سلكنا خطأ وخطيئة. الخطأ في الاستيراد الواجب أن نصنعه، والخطيئة في التوظيف الذي قد يُحدث خطايا كثيرة، لا سيما للناشئة التي تنبهر بالآلة دون أن تفهم معناها ومراميها. التقنية نعمة، وقد تصبح نقمة في يد من لا يتقن مضمونها الإيجابي والنافع.