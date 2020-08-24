حماس: لسنا جزءا من محاور المنطقة ونرفض التطبيع بما فيه التركي والقطري وندير ملف المقاومة في غزة بحسابات دقيقة

رام الله – وطن للانباء: اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، تعليقا على صفقة القرن وما تبعها من توقيع اتفاقية تطبيع بين الامارات والاحتلال وحول اداء الحركة في مواجهة الصفقة، أنه يجب الاقرار كفلسطينيين بمختلف مكوناتنا وفصائلنا ان هناك ازمة حقيقية في الحالة الفلسطينية وفي القدرة الميدانية على مواجهة التحديات غير المسبوقة، سواء صفقة القرن ومشروع الضم والاتفاق الاماراتي والتي تصب كلها في النهاية بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واضاف بدران في لقاء خاص خلال المؤتمر السنوي التاسع لمركز مسارات عبر تقنية "الزوم"، " انا لا ازعم ان حماس او غيرها قدموا ما يكفي لمواجهة هذه التحديات، ربما لظروف موضوعية وذاتية، ومطلوب من الجميع ان يقدموا اكثر من ذلك".

وحول موقف حماس ودورها قال بدران "كان الرفض المباشر والصريح لصفقة القرن وما تبعها من خطوات بالضم وغيره، وهذا امر بديهي، لكن في ظل بعض الاصوات في الساحة الفلسطينية يشككون احيانا في موقف الحركة، خاصة حين يتحدثون ان صفقة القرن تعني دولة فلسطينية في غزة وبالتالي حماس تسيطر على غزة وهي قد تكون راضية عن ذلك".

وتابع بدران "حماس تقول بشكل صريح وواضح وعبرت عن ذلك اكثر من مرة وعلى لسان رئيس الحركة، ان صفقة القرن مرفوضة من حيث المبدأ والتفاصيل والمضمون ولا يمكن لحركة حماس ان تتعامل مع هذه المؤامرات والصفقات الامريكية".

واضاف بدران ان "حماس ذهبت لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة صفقة القرن وما تلاها، واجرينا اتصالات عديدة بينها اتصال ابو العبد هنية مع الرئيس ابو مازن وكذلك مع مختلف القيادات والاطراف لتثبيت الموقف الوطني وكي لا يكون هناك زعزعة في الموقف الداخلي وهذا امر تم ومن المهم ان يكون الصوت الفلسطيني صوتا واضحا ومباشرا وغير قابل للتأويل".

وتابع بدران حديثه حول الادوار التي قامت بها الحركة ويتمثل بعلاقات حماس الاقليمية والدولية اذ قال بدران " لقد اجرينا اتصالاتنا وعقدنا لقاءات وزيارات لمسؤولين في دول عديدة، للتأكيد على موقفنا كفلسطينيين وليس فقط كحركة حماس، وطالبنا هذه الاطراف بضرورة دعم حقنا كفلسطينيين وعدم قبول الضغوط الامريكية وكل ما يتبعها".

واضاف بدران "على المستوى الاعلامي كان هناك حراك للحركة في هذا المجال وضخ اعلامي كبير على المستوى المحلي والعربي والاسلامي في الوقوف في وجه هذه الصفقة".

وحول الدور الذي تبذله حماس في ساحات عربية واسلامية تتواجد بها من اجل منع تكرار ما حدث مع الامارات وكي لا نتفاجأ بانهيار قال بدران " ان التطبيع مع الاحتلال هو امر مرفوض بالنسبة لنا بغض النظر عن اشكاله وطبيعته او حتى الدولة التي تمارسه، فحماس لها علاقاتها وامتداداتها وتواصلها مع مختلف مكونات الامة، ونحن منذ سنوات لدينا هيئات ومؤسسات وطرق عمل مع الجماهير لتثبيتها على حب فلسطين ودعمها وان الاحتلال هو شاذ على المنطقة ولا يمكن ان يكون له مكان طبيعي في الامة".

واضاف "حماس لا تتحرك باسمها مباشرة في الكثير من الدول، بسبب تصنيفها كحركة ارهابية، لكن في المدى العربي والاسلامي لنا حضور جيد وقوي، بالتنسيق مع المؤسسات والاحزاب العربية والقومية، وقد تابعنا خروج العديد من المظاهرات والمواقف المباشرة والواضحة للعديد من مكونات الامة التي ترفض موقف الامارات وما ذهب اليه".

وعن التلاعب في العاطفة الدينية والترويج ان اتفاق التطبيع كان من اجل الصلاة في المسجد الاقصى قال بدران " ان زيارة الاقصى والصلاة فيه بالذات هو حلم لكل المسلمين. لكن تجربة المقدسيين على اختلاف وجهات نظرهم، لا يمكن ان يرحبوا بأي شخص او مجموعة تحت بند التطبيع، لكن في حالات اخرى حين جاء احد المطبعين السعوديين، رأينا كيف تم التعامل معه، حين حاول الدخول للمسجد الاقصى".

واضاف بدران " ان ما تقوم به الامارات حاليا بالترويج ان الاتفاق هو من اجل المحافظة على القضية الفلسطينية والصلاة في الاقصى، فهذا امر لا ينطلي علينا، خاصة ان لدينا موقفا من هيئة علماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ فترة طويلة، بمنع الزيارات للاقصى تحت حراب الاحتلال ونحن في حماس كنا ندعم هذا التوجه ونعمل عليه، رغم ان الاخوة في السلطة كانت لديهم مواقف مختلفة، لكن ما سمعناه في الايام الماضية، مثل مفتي فلسطين يعود الى نفس المربع الاول، وهو ان زيارة المسجد الاقصى وحتى كنيسة القيامة تحت عنوان التطبيع ومن محل الاعتراف به اصبح موقفا مرفوضا واعتقد اننا لن نشهد موجات بشرية تزور الاقصى او كنيسة القيامة".

وتابع بدران " ان ما قامت به الامارات ليس له علاقة بدعم الشعب الفلسطيني او القضية الفلسطينية، فموقف قيادة الامارات من القضية الفلسطينية ومن الحرية موقف معروف منذ سنوات عديدة وليس غريبا ولم يكن صادما لنا وكان متوقعا، والامر فقط كان بالتوقيت فقط".

وردا على ما يقال ان ما حدث من تطبيع اسرائيلي اماراتي يعزز من سياسة المحاور في المنطقة، وهذا ينعكس سلبا، ووجود حماس في محور قطر وتركيا والاخوان المسلمين يعزز هذا الدمار على وحدة الموقف الفلسطيني، قال بدران " حماس لم تكن في يوم من الايام في محور كما يتداول البعض ، فنحن نؤمن ان انفتاحنا على مختلف المكونات والدول العربية والاقليمية والاسلامية، لها عنوان واضح وهو دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقه في مقاومة الاحتلال وحقه في التحرر وتحقيق الامال".

واضاف في هذا الاطار نحن "لدينا مجموعة علاقات جيدة مع قطر، تركيا، وعلاقات قوية واكثر مع ايران، كما لدينا علاقات جيدة وتتحسن وثابته منذ سنوات مع مصر، وتواصل مع بعض دول الخليج م ثل سلطنة عمان والكويت، وحتى السعودية كنا على علاقة معها من فترة قريبة قبل قيامها ببعض الخطوات السلبية من طرفها".

واضاف " لسنا جزءا من المحاور والاختلاف في الاقليم ، فنحن ننادي مثل غيرنا من الفصائل بذلك، ومن حق اي فصيل ان يفتح ويقيم العلاقات مع مختلف المكونات بشرط هو دعم القضية الفلسطيني وليس الدخول في محاور وخلافات اقليمية تحرف البوصلة عن فلسطين. هذا امر حريصون عليه ومستمرون على هذا النهج".

وتطرق الدكتور خالد الحروب الذي أجرى اللقاء مع بدران الى محور العلاقات الداخلية والانقسام، والذي دخل عامه الثالث عشر، مع استمرار سيطرة حماس على القطاع، وافاق انهاء الانقسام وعدم استمراره لأعوام اضافية، في ظل رضا بعض الاطراف مع الوضع القائم مثل اسرائيل ومصر قال بدران "التخوف من استمرار الانقسام مشروع من حق شعبنا ان يرفع الصوت عاليا بخطورة الانقسام وانهاءه".

واضاف "مهمتنا كقيادات فلسطينية ليس رفع اليأس والاحباط بين شعبنا الفلسطيني، وان نرفع السقف عاليا دون رصيد على ارض الواقع، فهذا ليس انقساما جغرافيا فقط وان كان الظاهر، بل هناك انقسام سياسي وانقسام في المواقف، نحن قناعتنا ان هذه المرحلة يجب ان تنتهي وسوف تنتهي رغم العقبات الكثيرة، بعضها داخلي وبعضها الآخر جراء تدخلات خارجية خاصة الاحتلال، وكذلك ربما يكون هناك رغبات اقليمية ضد اي وحدة فلسطينية."

اما بشأن ما قدمته حماس على الارض من اجل انجاز المصالحة قال بدران " ان حماس قدمت مرونة وتنازلات في حوارات ومفاوضات مع فتح، فنحن سلمنا الحكومة سابقا، ووافقنا عام 2017 على ان تاتي الحكومة الى غزة، واتفقنا على استراتيجية وطنية لا تستثني اي شكل من اشكال المقاومة وتكون في اطار الاجماع الوطني الواحد، على ان تديرها هيئة وطنية ولتكن منظمة التحرير بعد اصلاحها، وانضمام الفصائل اليها".

واضاف " ما جرى خلال الشهرين الماضيين، هو تقارب جيد بيننا وبين فتح، ومستوى جدي واعلى ويومي بين فتح وحماس ولو عن بعد، او حتى لقاءات في غزة او الضفة، والجديد الان ورغم الرغبات الموجودة والراسخة ، ان الظرف التي تمر به القضية الفلسطينية لا يعطي مجالا لاحد للخلاف ، الذي كان خلافا سياسيا بالدرجة الاولى حول البرنامج السياسي وكيفية مواجهة الاحتلال واوسلو والاعتراف بالاحتلال وملاحقة المقاومة والتنسيق الامني".

واضاف بدران " مع وصول المسار لطريق مسدود، اذ لم يترك نتنياهو وترامب مجالا للحديث عن الاتفاقيات وتطبيقها، وبالتالي هذه الفرصة متاحة افضل مما سبق للوصول الى شيء مشترك ليس مع فتح فقط وانما مع كل القوى".

وقال بدران ان مطلب حماس الدائم هو عقد اجتماع دائم للامناء العامين للفصائل الفلسطينية من اجل الاتفاق على الاستراتيجية واليات مواجهة الاحتلال والبرنامج السياسي، وكان هناك تاجيل.

واشاد بدران بما اعلنه الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الاخير الذي شاركت به حماس، عن موافقته بعقد اجتماع الامناء العامين، ومن خلال تواصلنا مع الاخوة في حركة فتح، فأن الدعوة ستكون خلال ايام، نأمل ان يصدر عن الاجتماع موقف موحد ويبني لمرحلة جيددة بالتعامل الوطني الفلسطيني.

وحول امكانية توجه حماس لخفض سقفها الاستراتيجي من اجل تحقيق الوحدة، قال بدران " ان موقف حماس واضح في هذا الامر، وهو ان هذه الارض الفلسطينية من بحرها الى نهرها هي حق مطلق للشعب الفلسطيني، وهذا الاحتلال الى زوال ويجب ان نفعل ما نستطيع لانهاء الاحتلال".

واضاف " اما ما يتعلق بالتقارب للوصول الى نقطة مشتركة مع الفصائل، فحماس قطعت شوطا كبيرا بذلك، وقد اصدرت الحركة وثيقة سياسية واضحة، وافقنا خلالها على اقامة دولة على حدود 1967 انسجاما مع الموقف الفلسطيني الذي يؤمن بذلك وخاصة الموقف الرسمي، دون ان نتنازل عن بقية الارض، نحن نعطي فرصة بذلك لمن يدير العمل السياسي، لكن مؤخرا اصبح حل الدولتين خارج السياق العملي والتطبيقي بشهادة كل الاطراف المتابعة والفاعلة في المنطقة".

واضاف " حماس ومنذ عام 2006 وافقت على وثيقة الاسرى، التي تعرف بوثيقة الوفاق الوطني التي تضم جانبا سياسيا، ونحن لا زلنا نعتبرها ارضية مناسبة للبناء عليها، وعلى المستوى النضالي دعونا للاتفاق على استراتيجية وطنية توافقية في كل الساحات دون اغفال اي شكل من اشكال المقاومة ونحن مستعدون للتوافق عليها، ولعل اجتماع الامناء العامين ان تكون الاستراتيجية النضالية والبرنامج السياسي التوافقي في القضايا الرئيسية على جدول الاعمال".

وتلقى بدران مجموعة كبيرة من اسئلة المشاركين، مؤكدا أن حماس ضد كل اشكال التطبيع من اي دولة كانت، بما في ذلك علاقات قطر مع الاحتلال وعلاقات مصر والاردن وتركيا، لكن الذي جرى مع الامارات مؤخرا قد يكون الاحدث وهو مختلف، فما قامت به ليس تطبيعا بقدر ما هو مؤامرة على قضية فلسطين وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ولا مبرر لها.

واضاف بدران الذي كان يتحدث من قطر "حين كان يجري تطبيع رياضي في قطر كان صوتنا عاليا بالاعلام وبالتواصل مع الناس هنا، ولا يوجد خلاف على ذلك".

وحول عدم دخول حماس الى منظمة التحرير وان كانت هناك اي حواجز، اكد بدران ان حماس "تناشد وتنادي من اجل اصلاح منظمة التحرير، وان ما يمنعنا من دخول المنظمة هو عدم تنفيذ ما اتفق عليه"، واضاف "حماس تريد الدخول الى منظمة التحرير وليس السيطرة عليها، بحيث تمثل المنظمة الكل الفلسطيني وتسمح بوصول قيادات الى منصب المسؤولية من خلال الانتخابات والتوافق"، مضيفا " لا يوجد حاجز نفسي لدخول حماس للمنظمة، ولا يوجد من يرفض دخول المنظمة، هذا مطلب بالنسبة لنا."

اما بشأن الاعتقالات السياسية وتحديدا في غزة قال بدران " الاعتقالات السياسية برمتها، مشكلة كبيرة منذ بدء الانقسام، وما جرى في الضفة كلام طويل ، وفي غزة هناك بعض الحالات نتابعها ولا نقبل ان يكون هناك اي اعتقال على خلفية سياسية، كما نرفضه بالضفة نرفضه في غزة، نأمل ان يغلق الملف في الضفة وغزة".

وحول علاقة الحركة بايران قال بدران ان "العلاقات التي تديرها حماس على المستوى الخارجي هدفها خدمة القضية ومشروع المقاومة، وايران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم للمقاومة بكل فصائلها دعما عسكريا مباشرا بالسلاح والتدريب والتقنية منذ سنوات ولم ينقطع، لكن العلاقة مع ايران ليست على حساب اي علاقة مع اي دولة اخرى، فكل علاقة نبنيها مع اي دولة او نظام لها هدف واحد وهو القضية الفلسطينية دون ان ندخل بالاختلافات بين الدول"، مضيفا ان تغير بعض دول الخليج في علاقاتها مع حماس ليس له علاقة بايران.

اما عن العلاقة مع مصر فقال بدران " حماس حركة تمثل جزءا من الشعب الفلسطيني، وحماس تتعامل مع اي نظام في مصر، فقد تعاملنا سابقا مع مبارك ومرسي والمجلس العسكري، والنظام الحالي، من يحدد النظام في مصر ليس نحن وانما الشعب المصري، ونحن ما يهمنا مصلحة شعبنا ، ولسنا مسؤولين عن الامة وجراحاتها."

اما بشأن التمثيل فقال بدران " ان حركة حماس لم تطرح نفسها في يوم من الايام امام العالم انها الممثل الشرعي والوحيد بل هي تقول ان المنظمة هي البيت الفلسطيني، وان عدم انضواء حماس والجهاد وبعض الفصائل يضعف من شأن المنظمة ولا يقويها وهي ليست مشكلة تلك الاحزاب، فلم يحدث ان تحدثت حماس وقالت انها بديلة ولم تقدم نفسها مع اي طرف انها تمثل الشعب الفلسطيني وهذا واضح ".

واضاف " اما بشأن حراكنا السياسي فهذا امر طبيعي، فحماس حركة سياسية وقوية ومؤثرة وتدير الاوضاع في قطاع غزة، وهناك قوى تلجأ للتواصل مع حماس مثل روسيا ودول اوروبية تتواصل معنا ونحن نرحب بهذه العلاقات طالما البوصلة واضحة ودون ان نقول لهم نحن نمثل الشعب الفلسطيني، ونحن حريصون ان يكون الصوت الفلسطيني موحدا".

وحول ما يتعلق بصفقة القرن والمراهنة ان تخلق دولة في غزة، قال بدران " هم راهنوا على ذلك، ولذلك اول موقف لنا هو الاعلان الواضح والعلني اننا ضد الصفقة واذا ظن البعض ان حماس ستستفيد بحكم سيطرتها على غزة بان يكون مستقبل القضية في غزة دون الضفة فهو واهم، نحن لا نؤمن بحدود 1967 الا ضمن التوافق الوطني، فهل نقبل بغزة دون الضفة ، ولقد عرض على حماس 15 مليار دولار والحركة رفضت ذلك، مقابل التنازل عن المقاومة والسلاح وبقية فلسطين".

اما في المحور الثالث المخصص عن المقاومة وقطاع غزة، فقد اكد بدران ان المقاومة حق مشروع ومكفول قانونيا وشرعيا، وحماس اصلا قامت على مشروع المقاومة وهي تمارسه وستمارسه اعدادا وفكرا وممارسة، كما ان المقاومة لا يعني ان يكون هناك قتال يومي، فهذا الامر لا تستطيع المقاومة القيام به.

واكد بدران ان قطاع غزة يعتبر اليوم معقل المقاومة، وتتركز به قوتها، وحماس تدير الاوضاع في القطاع الذي يعيش به 2 مليون نسمة، ويعاني من الحصار ومعاقبة خيارات الشعب الفلسطيني، لذلك حماس تدير ملف المقاومة في قطاع غزة بحسابات دقيقة وحساسة وهي تحاول الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن ان يتحقق والمواطنين مسحوقين، وبالمقابل المحافظة على الموقف الوطني.

وتطرق بدران الى المواجهة العسكرية قائلاً "منذ عام 2019 وحتى الان، حدثت 18 مواجهة عسكرية سقط خلالها شهداء وقصفت المدن والمنازل وفيها قتلى في الاحتلال، وخلال هذه الايام نشهد تصعيدا ميدانيا وقصفا".

واضاف " ان حياة الناس في القطاع امانة في عنق حماس وادارة المعركة تتم بالتوافق الفلسطيني في القطاع وليس بقرار حماس وحدها، وهي تشارك في تقدير الموقف حول الرد وحجمه للحفاظ على التوازن".

وحول عدم استخدام حماس المقاومة مقابل القضايا الكبرى كالاستيطان، او عدم وجود فائدة ومغزى استراتيجي لفعل المقاومة، قال بدران " يوجد معضلة في موضوع المقاومة، فلو ذهبنا الى تصليب الفعل لاتهمنا اننا نقود الشعب في غزة الى التهلكة والدمار، نحن موقفنا اننا نريد ان يكون بالقضايا الكبرى ولو بالحد الادنى توافق فلسطيني على الخطوات، وبصراحة مع حركة حماس لان الفصيلين هما الاكبر".

واضاف "في موضوع الضم خرج الناطق الرسمي باسم كتائب القسام وهدد بشكل واضح وصريح بهذا الامر، وفي بعض القضايا مثل المسجد الاقصى كانت لنا رسائل واضحة ان حماس سترد ، وفي قضية الاسرى تدخلنا اكثر من مرة".

وحول عدم التخلي عن المقاومة المسلحة والتوجه الى وسائل مقاومة اخرى شعبية، وعن خصخصة المقاومة من حماس وخصخصة السياسة من فتح قال بدران " المقاومة مشروع متكامل، يبدأ بالعمل السياسي والدبلوماسي والمقاومة الشعبية على رأس ومقدمة المقاومة، فهذه تجارب الشعوب ونحن لسنا بدعة بين البشر، وكل شعب تحت الاحتلال مارس المقاومة مع كافة الوسائل، ونحن لا نحتكر المقاومة ولا ندعي ذلك، والمقاومة الشعبية نحن جربناها في مسيرات العودة التي كانت من انبل الظواهر في الساحة الفلسطينية وكانت في قطاع غزة ".

واضاف " نحن طرحنا على الاخوة في حركة فتح، ان المقاومة الشعبية بحاجة الى توافق فلسطيني ، في الضفة الغربية من اجل مواجهة الضم، على ان يتم ترتيب الآليات الاخرى بحسب الظروف والامكانيات ونامل ان نصل الى شيء تفصيلي خلال الفترة المقبلة برنامج نضالي استراتيجي متفق عليها بالاساليب والوسائل ".

وحول ملف تبادل الاسرى اكد بدران ان ما لدى المقاومة من اوراق لا يتم الاعلان عنها عبر الاعلام، مجددا التزام حركته وبقدر استطاعتها من اجل تحرير الاسرى في سجون الاحتلال.