كورونا عالميا: نحو 813 ألف وفاة و23 مليون و594 الف اصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى صباح اليوم الاثنين، أن الفيروس أودى بحياة 812,627 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 23 مليونا و594 الف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 16 مليونا و91 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اُكتشف يوم أمس الأحد، نحو 207 آلاف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,248 حالة وفاة، حسب موقع "ورلد ميتر" المختص في رصد إحصاءات الجائحة حول العالم.

وبينت الاحصاءات، ان الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (846 حالة وفاة)، والمكسيك (644 حالة وفاة)، والبرازيل (495 حالة وفاة)، والولايات المتحدة الأميركية (430 حالة وفاة)، وكولومبيا (348 حالة وفاة).

فيما أشارت إلى أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس اعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند (61,749 إصابة)، والولايات المتحدة الأميركية (32,718 اصابة)، والبرازيل (23,085 اصابة)، والبيرو (9,090 إصابة، و 210 وفيات خلال 24 ساعة)، وكولومبيا (8,044 اصابة)

كما أوضحت ان الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي كل من: الولايات المتحدة الأميركية (180,604 وفيات)، والبرازيل (114,772 وفاة)، والمكسيك (60,254 وفاة)، والهند (57,692 وفاة)، وبريطانيا (41,429 وفاة).