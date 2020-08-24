بينهم اسرى محررون.. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من طولكرم

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة مواطنين من مختلف مناطق محافظة طولكرم، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر عبد الله ياسين عبد الله فقهاء (56 عاما) من بلدة كفر اللبد، والاسير المحرر أحمد عبد الله شهاب (45 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، ومنتصر احمد داوود طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم، والأسير المحرر يوسف مهنا، وعلي ابو صالح من ضاحية شويكة شمال المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.