مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب الخليل

رام الله- وطن: شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بيرين جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان مستوطنين نصبوا كرفانا خشبيا على أراضي المواطنين بخلة الفرن في قرية بيرين، تعود ملكيتها لعائلة ناصر الدين، وذلك تمهيدا للاستيلاء على عشرات الدونمات في المنطقة.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن هذه البؤرة الاستيطانية تهدف إلى الاستيلاء على المئات من الدونمات، مشيرا إلى ان الأهالي وأصحاب الأراضي يملكون مستندات ثبوتية "طابو" لأراضيهم.

وطالب جبور، المجتمع الدولي بالوقوف أمام سياسة الاحتلال الرامية لترحيل الفلسطينيين وتهويد أراضيهم.