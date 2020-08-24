خالد بطراوي يكتب لوطن .. القاعدة والإستثناء

في بلادنا إنقلبت الآية أيها الأحبة رأسا على عقب، أصبحت القاعدة إستثناء وأصبح الإستثناء هو القاعدة والسائد بل والمرحب به.

ليس فقط "فنجان ااقهوة" هو من يقلب الأمور رأسا على عقب، بل أيضا دروع التكريم وشهادات التقدير والأوسمة والنياشين، كيف لا ، والأمور إنقلبت في هذا البلد الأمين.

لنكسر قشرة ألفاظنا عن لبّ الفكرة، كما يقول شاعرنا الراحل سميح القاسم في مسرحيته الشعرية " قرقاش".

مؤسسة تكرم موظفين لديها لأنهم عملوا تحت المطر الشديد لتسليك شبكة تصريف مياه الأمطار، تنشر صورا لهم، وتشيد بالبواسل والجحافل وغيرها من الألقاب، وهي بذلك في تكريمها توجه بطريقة غير مباشرة إهانة لهم، إذ أن القاعدة تقضي [أن يؤدوا واجبهم الملقى على عاتقهم على أكمل وجه وبضمنها في ظل هذه الظروف الصعبة ( وليس في الوساع فقط)، ويجب أن لا يشكل ذلك الإستثناء أو ينظر إليه على أنه كذلك، ومهما كانت الظروف فالأصل وفقا لوظيفة العاملين في هذه المؤسسات هو تقديم الخدمة، بل ويصبح ذلك أكثر إلحاحا كلما ساءت الظروف، ويجب أن لا ننظر الى جلوسهم وتقاعسهم عن العمل فيما لو بقوا في منازلهم كما لو أنه القاعدة، وإذا عملوا فهو الإستثناء. يفترض كقاعدة عامة أن يتم تقييم الموظف في دورة كل عام وبناءا على هذا التقييم يصار الى ترجمة ذلك بإستحقاق مالي على مرتبه الشهري لا مكافأة لمرة واحدة في هذه الواقعة أو تلك. بالمختصر على الجميع أن يعي أهمية أن يؤدي واجبه وأن " يحلل قرشه".

مؤسسة أخرى تكرم موظفا لأنه أعاد مفقودات الى أصحابها، كل الإحترام لسلوك هذا الموظف بحسه الإنساني والأخلاقي والديني في تأدية الأمانات وحفظها، لكن في تكريمه يوجد إهانة مبطنة له، لم يقم بإعادة المفقودات إنتظارا لتكريمه، القاعدة تقول أن كل من يجد أي شىء مفقود ليس له .. أن يبذل كل جهد مستطاع لإعادته الى أصحابه، القاعدة أن لا يأخذ المرء ما ليس له، فنقوم بمكافأة من أعاد المفقودات كما لو أن ذلك هو الإستثناء وكما لو أننا نعتبر الأصل – والعياذ بالله – أن لا يعيد من وجد المفقودات هذه المفقودات.

إنسان تطوع للعمل في أوقات الطوارىء، فنسرع الى منحه درعا تكريما أو شهادة تقدير، وهل كان قد تطوع بالأساس لأجل أن يتم تكريمه، لماذا تحرجونه حتى كي يقبل درع التكريم؟ هو تطوع بالأساس لأنه مؤمن بأهمية التطوّع، وليس إنتظارا لأي تكريم، فالقاعدة هي العطاء اللامحدود والإستثناء هو " اللهم إلا نفسي".

وتكثر الأمثلة من هذا القبيل، الواحدة تلو الأخرى. ومع كثرتها تكثر عملية التصوير والتغطية الإعلامية ونرى "النضوات أعضاء جوقة التكريم" كل يتصور مع الذي يجري تكريمه، ويتمسح به، وبعض المكرمين أنفسهم يخجلون أيما خجل من كل هذه الضجة الإعلامية، فقد نفذوا ما يمليه عليه ضميرهم وخلقهم ودينهم، ولا ينتظرون تصفيقا من أحد، ولا تصويرا ولا ضجة إعلامية ولا بروتوكولا، ينتظرون فقط حسن الخاتمة والأعمال الصالحات الباقيات. بينما نجد في الجانب الآخر بعض الأشخاص الذين يهرولون نحو التكريم و " تسفيط " الدروع والشهادات والأوسمة والصور" حتى أن من بينهم من يكتئب إذا مرّ أسبوع واحد دون أن يجري تكريمه وإن " أوزمت " يقوم بتكريم نفسه من خلال مقربين له وقد يبلغ به "هوس التكريم" أن يسلم نفسه درعا تكريميا قبالة المرآة، كيف لا فهو الإستثناء بعينه.

وثمة سؤال مشروع هنا " هل التكريم هو فعلا للتكريم أم تسليط الضوء على جوقة التكريم؟".

أخشى فيما أخشاه أن نصل الى ذلك اليوم عندما تنهار كامل المنظومة الأخلاقية في مجتمعاتنا، ليس فقط أن تتحول القاعدة الى إستثناء والإستثناء الى قاعدة، بل يجري إلقاء القبض على ما يجد نقودا ويعيدها، أو من يميط الأذى عن الطريق، أو حتى يلقي التحية على ذلك المار الى جانبه ويجري تكريم كل من ثبت قيامه بالسرقة والنصب والإحتيال ونشر الفساد.

وتحضرني هنا حادثة سرقة سماعات مسجد، عندما أشاد بعض المصلين باللص الذي خلع حذاءه قبل الدخول لسرقة المسجد .. الله أكبر .. اللص ملتزم، فقد أقسموا أغلظ الإيمان أنه قد خلع حذاءه قبل الدخول للسرقة وفي ذلك إحتراما لقدسية المكان.

ذات يوم، جلسنا "نسولف" خارج مسجد في قرية ما وذلك بين صلاتي المغرب والعشاء، وكان البعض يتحدث عن بعض أبناء البلدة الذين يعيشون خارج البلاد وطبيعة الأعمال التي يعملون بها، إلى أن تم ذكر إسم أحدهم ويعمل في تجارة التوابل والبهارات ويستوردها الى هذا البلد المغترب اليه من إيران. تحمس أحد المتحدثين وقال " والله العظيم أنني أشهد أنه الوحيد الذي يتاجر بالحلال". صمت الجميع، فمحدثنا نفسه لديه محلات "سوبر ماركت" في بلاد الغربة "بلاد الفرنجة".

ومن المرعب، بل من المرعب جدا أن يصبح المحرك لتأدية العمل أو الأمانة هو الطمع في المكافأة أو درع التكريم أو شهادة التقدير بدلا من الواجب والضمير والأخلاق والوازع الديني. فقد يشكل ذلك مستقبلا أرضية للتقاعس عن تأدية العمل بحجة عدم الحصول على التكريم كما في حادثة سابقة. ففي حالة الموظف الذي عمل أثناء المطر وتم تكريمه، فما الذي سيكون عليه وضعه النفسي مستقبلا لو لم يتم تكريمه، فهل سيعاود العمل؟ ما القيمة التي نغرسها لديه أو لدى غيره إذ قد يقول أحدهم لماذا كرمتم فلانا في العام الماضي عندما عمل تحت المطر بينما لم تكرموني أنا هذا العام؟



تقول الشاعرة الراحلة منال النجوم إبنه قرية العوجا " مكشوفة أسرار كوننا على حبل غسيل ... فلماذا حبنا سر دفين؟". ويقول صديقي أمين عنابي " إحنا مش جايين لم شمل على البلد". وبدوري أقول " البيت ضيق والحمار رفاص"، لا تحولوا القاعدة الى إستثناء والإستثناء الى قاعدة، وكفوّا برضا الله عنكم ورضا الوالدين أيضا عن توزيع دروع التكريم وشهادات التقدير والتصوير والبروتوكول وكل هذه البهرجات ... فالحرب .. مع الإحتلال ... لسه في أول السكة كما تقول الأغنية.