وطن الأخبار مقالات

﻿ بلدة صغيرة تدافع عن جبل في وطن يسرق

24.08.2020 08:17 AM
﻿ بلدة صغيرة تدافع عن جبل في وطن يسرق

كتب: سامر عنبتاوي

عصيرة الشمالية ، بلدة تقع بضعة كيلومترات شمال مدينة نابلس ، و أراضيها تمتد على جبل عيبال الذي يزيد ارتفاعه على 900 متر و هو من أعلى جبال فلسطين ، جزء من هذه الأراضي و تدعى خلة الدالية على مساحة ألفي دونم ، كانت تزدان بكروم العنب ، في العام 1978 أقام الإحتلال على جزء منها معسكرا للجيش ، و في العام 1998 وصل إليها أبناء عصيرة و استصلحوا جزءا من أراضيها ، خلفها مباشرة تقع منطقة زهرة المرج التي يدعي غلاة المستوطنين قدسيتها بالنسبة لهم و حاولوا الاستيلاء عليها عدة مرات .

قبل نحو شهرين قدم أحد المستوطنين مع عائلته و وضع الكرفانات كنواة لمستوطنة جديدة فيىخلة الدالية ، تحركت فعاليات نابلس و أبناء عصيرة مرتين إلى المنطقة ، و حصلت مواجهات مع جنود الإحتلال ، مما دفع جيش الإحتلال لإزالة الكرفانات و اعتبر البعض أن الموضوع انتهى عند هذا الأمر ، و لكن سرعان ما عاد المستوطن و معه العديد و نصبوا الخيام و استوطنوا المنطقة و بحماية الجيش ، و من يومها و شباب و آباء من عصيرة و أبنائهم يتوجهون يوميا إلى المنطقة و يزرعون الأرض و عندما يغادرون يقوم المستوطنون بإتلاف ما زرعوا إضافة للمناوشات اليومية . كان لا بد لي من البدء بهذا السرد الذي يعتبر صحفيا للتعريف بحجم الإعتداء و أبعاده و للمعرفة أكثر فلا بد من التعريف بواقع مدينة نابلس و ما يحيطها .

مدينة نابلس تقع بين جبلين يحتضنانها ، في جزء من جبل نابلس الجنوبي (جرزيم) و تحديدا منطقة الطور يقطن أبناء البلد من السامريين و بالإتجاه الغربي ينشط المستوطنين في محاذاة بورين و عراق بورين و الإمتداد في أراضيهما ، و الشمال الغربي و تحديدا في سبسطية تتوالى هجمات المستوطنين و الجيش حتى وصلت الوقاحة بإصدار الأمر بإزالة سارية العلم منها ، و هي منطقة أثرية عريقة تشتهر بأعمدتها و فسيفسائها . الخطر الشديد الآن يتهدد امتداد جبل عيبال الشمالي ، و المستوطنين يزحفون و يتمكنون و جيش الإحتلال يحمي ، و يدافع عن الجبل عشرات من الرجال و أبنائهم بشكل يومي و مرهق ، و نوايا المستوطنين و حكومة الإحتلال المتطرفة السيطرة على جبال نابلس و حصر المواطنين بين جبلين و بسيطرة أمنية ، إضافة لسبسطية و قبر يوسف ، و (حومش) و المستوطنات بالمنطقة الشرقية و قرى الجنوب .

عندما نشطنا ضد الاستيطان كحركة طلابية في سبعينات و ثمانينات القرن الماضي ، قيل لنا أنهم يستوطنون وسط بحر من القرى العربية و أنهم سرعان ما ييأسون و يرحلون ، و كان جوابنا تذكروا ما حصل عام 48 ، و المستوطنون كانوا بداية يشعرون بالخوف و الضعف و لكن و خاصة بعد اوسلوا قويت شوكتهم و تضاعفت أعدادهم عدة أضعاف و توسعت مساحاتهم و تنوعت الأراضي التي سيطروا عليها ، و استملكوا الجبال و التلال ، و نزلوا إلى الطرق الخارجية فحددت مسارات الفلسطينيين ، و أعطوا مساحات و طرق التفافية و تحولت بعض المستوطنات إلى مدن كبيرة بمصانعها و جامعاتها و خلافه ، و الإستيطان أحد أقوى الأسلحة للحركة الصهيونية العنصرية للسيطرة على الأرض و عزل الشعب الفلسطيني في معازل تمهيدا للإزاحات و الضم .

نابلس جبل النار عبر التاريخ لم ترضخ لمستعمر ، و نجد أن عشرات من أبناء عصيرة يدافعون عن جبل ضخم يشكل استراتيجيا نقطة سيطرة على المدينة و القرى المحيطة ، و مواجهة الإستيطان لها برامج و أسس تتعلق بالحالة الشعبية و الوطنية ، و لا يجوز ترك المعركة بين المستوطنين و الجيش و المتطوعين من أبناء القرية ، فالإستيطان معركة شرسة ضد وجودنا و حياتنا ، و مواجهته حياة و السكوت عليه موت .

أبناء عصيرة توجهوا للمحاكم الإسرائيلية لرفع القضايا، و هذا إضافة لتواجدهم اليومي أقصى ما يستطيعون فعله ، و لكن معركة جبال نابلس هي معركة المحافظة بأكملها بكل مكوناتها ، و معركة الإستيطان برمته هي معركة الكل الفلسطيني ، و معركة الخلاص من الإحتلال في المقدمة ، فلا تتركو أبناء عصيرة وحدهم و أكلت يوم أكل الثور الأبيض.

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير