﻿ بلدة صغيرة تدافع عن جبل في وطن يسرق

كتب: سامر عنبتاوي

عصيرة الشمالية ، بلدة تقع بضعة كيلومترات شمال مدينة نابلس ، و أراضيها تمتد على جبل عيبال الذي يزيد ارتفاعه على 900 متر و هو من أعلى جبال فلسطين ، جزء من هذه الأراضي و تدعى خلة الدالية على مساحة ألفي دونم ، كانت تزدان بكروم العنب ، في العام 1978 أقام الإحتلال على جزء منها معسكرا للجيش ، و في العام 1998 وصل إليها أبناء عصيرة و استصلحوا جزءا من أراضيها ، خلفها مباشرة تقع منطقة زهرة المرج التي يدعي غلاة المستوطنين قدسيتها بالنسبة لهم و حاولوا الاستيلاء عليها عدة مرات .

قبل نحو شهرين قدم أحد المستوطنين مع عائلته و وضع الكرفانات كنواة لمستوطنة جديدة فيىخلة الدالية ، تحركت فعاليات نابلس و أبناء عصيرة مرتين إلى المنطقة ، و حصلت مواجهات مع جنود الإحتلال ، مما دفع جيش الإحتلال لإزالة الكرفانات و اعتبر البعض أن الموضوع انتهى عند هذا الأمر ، و لكن سرعان ما عاد المستوطن و معه العديد و نصبوا الخيام و استوطنوا المنطقة و بحماية الجيش ، و من يومها و شباب و آباء من عصيرة و أبنائهم يتوجهون يوميا إلى المنطقة و يزرعون الأرض و عندما يغادرون يقوم المستوطنون بإتلاف ما زرعوا إضافة للمناوشات اليومية . كان لا بد لي من البدء بهذا السرد الذي يعتبر صحفيا للتعريف بحجم الإعتداء و أبعاده و للمعرفة أكثر فلا بد من التعريف بواقع مدينة نابلس و ما يحيطها .

مدينة نابلس تقع بين جبلين يحتضنانها ، في جزء من جبل نابلس الجنوبي (جرزيم) و تحديدا منطقة الطور يقطن أبناء البلد من السامريين و بالإتجاه الغربي ينشط المستوطنين في محاذاة بورين و عراق بورين و الإمتداد في أراضيهما ، و الشمال الغربي و تحديدا في سبسطية تتوالى هجمات المستوطنين و الجيش حتى وصلت الوقاحة بإصدار الأمر بإزالة سارية العلم منها ، و هي منطقة أثرية عريقة تشتهر بأعمدتها و فسيفسائها . الخطر الشديد الآن يتهدد امتداد جبل عيبال الشمالي ، و المستوطنين يزحفون و يتمكنون و جيش الإحتلال يحمي ، و يدافع عن الجبل عشرات من الرجال و أبنائهم بشكل يومي و مرهق ، و نوايا المستوطنين و حكومة الإحتلال المتطرفة السيطرة على جبال نابلس و حصر المواطنين بين جبلين و بسيطرة أمنية ، إضافة لسبسطية و قبر يوسف ، و (حومش) و المستوطنات بالمنطقة الشرقية و قرى الجنوب .

عندما نشطنا ضد الاستيطان كحركة طلابية في سبعينات و ثمانينات القرن الماضي ، قيل لنا أنهم يستوطنون وسط بحر من القرى العربية و أنهم سرعان ما ييأسون و يرحلون ، و كان جوابنا تذكروا ما حصل عام 48 ، و المستوطنون كانوا بداية يشعرون بالخوف و الضعف و لكن و خاصة بعد اوسلوا قويت شوكتهم و تضاعفت أعدادهم عدة أضعاف و توسعت مساحاتهم و تنوعت الأراضي التي سيطروا عليها ، و استملكوا الجبال و التلال ، و نزلوا إلى الطرق الخارجية فحددت مسارات الفلسطينيين ، و أعطوا مساحات و طرق التفافية و تحولت بعض المستوطنات إلى مدن كبيرة بمصانعها و جامعاتها و خلافه ، و الإستيطان أحد أقوى الأسلحة للحركة الصهيونية العنصرية للسيطرة على الأرض و عزل الشعب الفلسطيني في معازل تمهيدا للإزاحات و الضم .

نابلس جبل النار عبر التاريخ لم ترضخ لمستعمر ، و نجد أن عشرات من أبناء عصيرة يدافعون عن جبل ضخم يشكل استراتيجيا نقطة سيطرة على المدينة و القرى المحيطة ، و مواجهة الإستيطان لها برامج و أسس تتعلق بالحالة الشعبية و الوطنية ، و لا يجوز ترك المعركة بين المستوطنين و الجيش و المتطوعين من أبناء القرية ، فالإستيطان معركة شرسة ضد وجودنا و حياتنا ، و مواجهته حياة و السكوت عليه موت .

أبناء عصيرة توجهوا للمحاكم الإسرائيلية لرفع القضايا، و هذا إضافة لتواجدهم اليومي أقصى ما يستطيعون فعله ، و لكن معركة جبال نابلس هي معركة المحافظة بأكملها بكل مكوناتها ، و معركة الإستيطان برمته هي معركة الكل الفلسطيني ، و معركة الخلاص من الإحتلال في المقدمة ، فلا تتركو أبناء عصيرة وحدهم و أكلت يوم أكل الثور الأبيض.