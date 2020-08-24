الاحتلال يعتقل المواطن يوسف اللحام من مخيم الدهيشة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مواطنا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوسف اللحام (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والأعيرة النارية، دون ان يبلغ عن إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ليلة أمس، الشاب خالد محمد ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، على حاجز مفاجئ نصب على المدخل الغربي للبلدة.