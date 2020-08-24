بايرن ميونخ يحرز لقب بطل دوري أبطال أوروبا 2020

وطن: أحرز فريق بايرن ميونخ لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على باريس سان جيرمان (1-0)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما، مساء يوم الأحد، في البرتغال.

وأحرز الجناح الفرنسي، كينغسلي كومان، هدف الفوز الوحيد للعملاق البافاري، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "النور" في العاصمة لشبونة.

ساد التعادل السلبي الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالرغم من الفرص العديدة التي سنحت للتسجل للطرفين.

وكانت الأفضلية للفريق البافاري الذي استحوذ على الكرة لفترات طويلة وهاجم بشكل أكبر وحصل على عدة ركلات ركنية، وهاجم بشكل كبير مشكلا خطورة كبيرة على مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي.

في المقابل، اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة أكبر على مرمى الحارس الألماني العملاق مانويل نوير، الذي أنقذ مرمى في أكثر من مناسبة.

وأضاع الثلاثي الهجومي للفريق الفرنسي: النجم البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا والمهاجم الفرنسي كليان مبابي عدة فرصة ثمينة للتسجيل.

وتمكن الفريق البافاري من التتويج بالثلاثية الذهبية، بعد فوزه بالثنائية المحلية، الدوري الألماني "البوندسليغا"، إلى جانب كأس ألمانيا في موسم 2019-2020، ليعادل الرقم الذي يحمله برشلونة، الذي حقق الثلاثية مرتين في تاريخه، بحصد لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، الأولى كانت في موسم 2008-2009، والثانية في موسم 2014-2015.

كما أصبح بايرن ميونيخ أول فريق يتوج بلقب بطل "التشامبيونز ليغ" من دون أن يتعرض لأي خسارة في موسم واحد للبطولة، بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008.

يذكر أن بايرن ميونيخ ألحق ببرشلونة هزيمة تاريخية مذلة في الدور ربع النهائي للبطولة، بنتيجة (8-2)، والذي تسبب في إقالة المدرب كيكي سيتين، وتعيين الهولندي رونالد كومان بديلا عنه.

المصدر: (RT)