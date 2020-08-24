الصين: 16 حالة إصابة جديدة بكورونا كلها وافدة

وطن: أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية جميعها إصابات شملت مسافرين قدموا من الخارج.

وكانت السلطات قد أعلنت يوم أمس تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، جميعها مستوردة أيضا.

وأكد الإحصائيات الجديدة أن الصين لم تسجل لليوم الثامن على التوالي إصابات محلية.

هذا، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابات بكورونا حتى الآن 84967 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.

المصدر: (رويترز)