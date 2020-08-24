طائرات ومدفعية الاحتلال تقصف عدة مناطق جنوبي قطاع غزة

وطن: شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية، عدّة غارات، فجر الاثنين، في المناطق الشرقية الحدودية، لمحافظتي خان يونس ورفح، جنوبي قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات، سوى أضرار مادية جسيمة.

وأفادت مصادر محلية، بقيام طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار وأخرى مقاتلة، بقصف أرض زراعية في منطقة أبو هداف شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف المدفعية لنقطة لقوات الضبط الميداني في منطقة "سريج" شرقي البلدة.

ولفتت إلى أن قصفا مماثلا من المدفعية طال نقطتين للضبط الميداني، إحداهما شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي المحافظة، وأخرى في منطقة كرم أبو معمر القريبة من موقع صوفا العسكري شمالي شرقي رفح.

وأكدت أن عمليات القصف لم تسفر عن وقوع إصابات، سوى أضرار مادية جسيمة في المناطق المقصوفة.