46 حقلا نفطيا... إيران تعلن عن اكتشاف نفطي كبير في مياهها الإقليمية

وطن: أعلنت شركة "نفت خزر" الإيرانية اكتشاف مجموعة كبيرة من الحقول نفطية بعد دراسات معمقة نفذتها في المياه الإقليمية الإيرانية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، أشار المدير العام لشركة "نفت خزر" الإيرانية، علي أصولي، اليوم الأحد، إلى اكتشاف 46 حقلا نفطيا صغيرا وكبيرا في المياه الإقليمية التابعة لإيران.

ونوه أصولي إلى أن هذه الحقول النفطية تقع على عميق للغاية يتراوح بين 500 و800 متر عن سطح البحر، اكتشفت بعد الدراسات الجيولوجية التي أجريت في الحوض الجنوبي لبحر قزوين.

وحول الاحتياطي النفطي لهذه الحقول، نوه أصولي إلى أن احتياطي النفط والغاز الموجود في هذه الحقول يقدر بحوالي 42 مليار برميل في قاع بحر قزوين والمياه الإقليمية الإيرانية.

ونوه أصولي إلى أن الخبرات التنقيبية في المياه العميقة كانت في السابق حكرا على شركات عالمية، لكنها اليوم متوفرة في إيران بعد "انتصار الثورة الإيرانية".

وبين أصولي أن شركة "نفت خزر"، والتي تعمل منذ عام 1998، باعتبارها إحدى الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، توصلت إلى نتائج جيدة جدا من خلال إنجاز دراسات جيوفيزيائية وجيولوجية مكثفة وأخرى في مجال الهندسة البترولية، تشير إلى أن هناك موارد هيدروكربونية غنية في الجزء الجنوبي من بحر قزوين.

وبحسب الدراسات السابقة تمكنت الشركة من تحديد 46 حقلا نفطيا على أعماق تتراوح بين 500 و 800 متر باحتياطيات تبلغ 48 مليار برميل من النفط والغاز في تلك المناطق البحرية.

(سبوتنيك)