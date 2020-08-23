الاغاثة الزراعية تنهي أعمال شق وتأهيل 6.9 كم من الطرق الزراعية في محافظة قلقيلية

وطن: استلمت طواقم الاغاثة الزراعية في محافظة قلقيلية اليوم أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تأهيل الطرق الزراعية في قرية كفر لاقف .

وشارك في الاستلام طواقم وزارة الزراعة في مديرية زراعة قلقيلية واللجنة الزراعية في الموقع والمقاول المنفذ.

يشار الى ان هذا النشاط هو أحد الانشطة المنفذة من خلال مشروع تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق ج الممول من خلال صندوق الامم المتحدة الانساني المجمع للارض الفلسطينية المحتلة.