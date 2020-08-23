المجلس التنسيقي الزراعي يطالب الحكومة بإنقاذ مزارعي الدواجن والعنب

وطن: أكد المجلس التنسيقي الزراعي باجتماعه المنعقد نهاية الاسبوع المنصرم، على اهمية تعزيز العمل المشترك بين كافة المؤسسات والاتحادات والمجالس التي تعنى في القطاع الزراعي من اجل تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في ارضه والعمل على حماية وتطوير هذا القطاع.

وحذر المجلس التنسيقي الزراعي من حالة الركود وتدني الاسعار التي تهدد القطاع الزراعي برمته وبالاخص موسم العنب هذا العام بسبب اغراق السوق بالعنب الاسرائيلي، حيث من شأن ذلك ان يكبد المزارعين خسائر فادحة جراء عدم القدرة على التسويق في ضوء المنافسة غير العادلة، الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الزراعة والجهات ذات الاختصاص لمساعدة المزارعين الفلسطينيين في تسويق محصولهم والعمل على منع دخول العنب الاسرائيلي، وعمل نشرات لتمييز العنب الفلسطيني عن العنب الاسرائيلي، من حيث اللون والطعم وحجم وتناسق الحبات وتفعيل اجهزة الرقابة لمنع دخول منتوجات اسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية.

وفي سياق اخر، طالب المجلس التنسيقي كلا من وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد التدخل لانقاذ مزارعي الدواجن بسبب انخفاض الاسعار الذي من شانه تهديد هذا القطاع الحيوي بسبب اغراق السوق بالدجاج الاسرائيلي المهرب.

هذا واعتبر المجلس ان تعطيل تنفيذ قانون الاسترداد الضريبي بالمماطلة والتسويف غير المبرر من قبل وزارة المالية يهدد القطاع الزراعي برمته، ويلحق الضرر المباشر بالمزارعين.

واكد المجلس ان هذا هو الوقت الانسب للمصادقة على قانون الاسترداد الضريبي المعدل للمساهمة في التخفيف من اعباء الخسارة التي تكبده المزارعون في القطاعين النباتي والحيواني.

وتوجه المجلس التنسيقي الى وزارة الزراعة مطالبة بممارسة صلاحيلاتها ودورها الذي يجب ان يتجاوز الدور الوظيفي الى الدور الضاغط على وزارة المالية ومجلس الوزراء من اجل تمرير القانون وتعزيزالصمود للمزارعين وحماية القطاع الزراعي برمته.

بذات الوقت اكد المجلس بضرورة استخلاص العبر لاهمية دعم وتثبيت المزارع وبالتالي حماية الارض التي هي مركز الصراع.