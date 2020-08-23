الشرطة تقبض على شخص بتهمة التفحيط وإقلاق راحة المواطنين في جنين

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاحد، على شخص بتهمة التفحيط والإزعاج وإقلاق راحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر في مدينة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن دورية من شرطة المحافظة وأثناء عملها داخل المدينة شاهدت مركبة قام سائقها بالتفحيط والإزعاج وإقلاق راحة المواطنين وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر، على الفور قامت قوة من مركز شرطة المدينة باعتراض المركبة وإيقافها وإلقاء القبض على سائقها بعد محاولته الفرار من المكان والذي تبين لاحقا انه مطلوب للشرطة .

وأكدت توقيف السائق تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا .