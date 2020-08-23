الاحتلال يفرض حبسًا منزليًا على الفتى المقدسي علي الطويل

رام الله- وطن: قرَّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن فتى مقدسي بشرط الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام وكفالة طرف ثالث.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال أفرجت عن الفتى علي الطويل بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علمًا أنه اعتقل من منزله في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس حفل خطوبة في القدس القديمة، بحجة "إطلاق المفرقعات"، واعتدت على الشبان المشاركين بالدفع والضرب والاعتقال، واعتقلت كلًا من توفيق نجيب وإيهاب نجيب وهشام البشيتي.