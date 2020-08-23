بمناسبة يوم الريادي العالمي.. 10 أوهام في ريادة الأعمال

كتب: سائد كرزون

１. وهم مارك: أقنعت بعض وسائل الإعلام الريادي بأنك إذا أصبحت ريادياً، أو تركت جامعتك، فإنك سوف تصبح مثل مارك مؤسس فيسبوك، ثري وغنّي، وتحقق أحلامك خلال 24 ساعة. رحلة الريادية بعيدة كثيراً عن تلك الأحلام الوهمية. لكل إنسان خصائص مختلفة.

２. وهم إيلون ماسك: يعتقد أغلب رياديو الأعمال، بأنك كلما نمت عدد ساعات أقل، كلما صرت ثرياً أو حققت نجاحاً عالمياً، مثل إيلوم مساك، الذي صوره الإعلام بالشخص الذي لا ينام. الريادة ليست بعدد الساعات أو بحرق ذاتك، بل بكيف تنظم وقتك.

３. وهم ستيف جوبس: قصة ستيف جوبس حركت ملايين الرياديين في العالم، حتى باتوا يعتقدون بأنك مجرد ما أن تبدأ شركة ستارت أب أو فكرة، سوف تأتي كبرى شركات العالم وتدفع الملايين لتصبح أنت ستيف جوبس الجديد. الحياة الواقعية على عكس ذلك.

４. وهم الحرية: معظم فيديوهات اليويتوب والمقالات تحرض الموظف على ترك وظيفته ليبدأ رحلة تحقيق مشروعه، باحثاً عن الاستقلالية المالية والحرية من "عبودية الوظيف". قد يكون هذا صحيحاً، لكن ليس لكل إنسان القدرة على فعل ذلك. سوف تصبح في الشارع إذا لم تكن صاحب طاقة عالية وصبر وقدرة على تحدي الظروف، وقدرة علية على التركيز، لتتمكن من تحويل حلمك إلى واقع. فالوظيفة المناسبة أيضاً ريادة. وسوف تدرك أن الريادة لا تعرف معنى الإجازة كما هي في حياة الوظيفة.

５. وهم المدير: بعض الرياديون يحلمون بأن يكتبوا عبارة (CEO) إلى جانب أسمائهم، لكن هل تعلم ماذا ينتظرك مباشرة بعد كتابة هذه الأحرف الثلاثة؟

６. وهم الفكرة العبقرية: من منا لم يعتقد أن فكرته سوف "تكسّر الدنيا"، ويعشقها الملايين! أي فكرة، تحتاج إلى الوقت، والبناء والتطوير، وأحياناً يجب أن لا تقع في عشق وحب فكرتك، حتى لا يجرك الوهم إلى طريق مسدود وتخسر أموالك بعد فوات الأوان، معتقداً أن فكرتك هي الأفضل، لتكتشف بعد حين، أنها ليست كذلك.

７. الشريك: واهم كل من يظن بأنه الاعب الوحيد القادر على إنجاح شركته أو مشروعه لوحده. أنت تحتاج للمستثمرين، والشركاء، والناس، والخبراء، وكل إنسان له علاقة بطبيعة عملك، ومن غيرهم لن تحقق أي تقدم.

８. الانضباط والجدية: يعتقد أغلب الرياديون بأنهم إذا شاركوا ببرنامج ريادة أعمال، فقد أصبحوا قادرين على البدء برحلة الريادة. لن يتحقق ذلك طالما لم تتمتع بقيم عليا مثل: الانضباط في العمل، إدارة الوقت، الاستمرارية، التركيز، القدرة على كتابة مشروعك، القراءة المستمرة، العقل المرن والاصغاء، إدارة الإيغو، فهم ذاتك والتصالح العميق معها. لإنك سوف تتعرض للكثير من الرفض، فيجب أن تكون مستعداً لقبول ذلك بروح رياضية والتخلص من شعور الضحية، وسوف تتوفر لك الفرص ولكن يجب أن تكون أيضاً مستعداً لها بالتمرن والتحضير المسبق.

９. الموضة: ريادة الأعمال ليست موضة أو برستيج. هي مهمة صعبة ومعقدة وتحتاج إلى الشجاعة للتغيير، فمن خلالها سوف تكتشف أن فكرة مشروعك ليست إلا نقطة في بحر يجب أن تستعد لمواجهة أمواجه وعواصفه. الريادة هي الإرادة لبناء وتغيير المجتمعات وحياة البشر للأفضل.

１０. الريادة رحلة تعلم مستمرة ونمو وتضحية، فهل أنت مستعد لذلك؟ إذن انطلق نحوها وبقوة، فإنها تستحق التجربة.