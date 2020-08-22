10 آلاف إسرائيلي يحتشدون أمام مقر إقامة نتنياهو ويطالبون باستقالته

وطن: شارك أكثر من 10 آلاف اسرائيلي، مساء اليوم السبت، في احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، مطالبين باستقالته، وذلك على الرغم من رفض الشرطة الإسرائيلية منح تصريح لإقامة المظاهرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة حاولت في البداية منع المسيرة من مواصلة طريقها، مما أسفرة عن اشتباكات محدودة واعتقال 7 اسرائيليين، لكن قوات الشرطة تراجعت لاحقا وأتاحت للمحتجين السير نحو مقر إقامة نتنياهو، حيث احتشد أكثر من 10 آلاف شخص.

كما نظمت حركة "العلم الأسود" نحو 300 مظاهرة صغيرة في أماكن متفرقة في دولة الاحتلال في إطار حملة تقول إنها تهدف إلى حماية ما يسمى "الديمقراطية الإسرائيلية من هجمات حكومة نتنياهو"، وذلك إضافة إلى احتجاج شارك فيه نحو 1000 شخص أمام منزل نتنياهو في قيسارية.

وشهد مستوى شعبية نتنياهو في الفترة الأخيرة انخفاضا ملموسا على خلفية التحقيقات معه في قضايا فساد يتهم في إطارها بالحصول على هدايا ثمينة من قبل بعض الأغنياء مقابل استخدامه صلاحياته لدفع بعض القرارات المفيدة إليهم، وتبادل "خدمات" دورية من وسائل إعلام مقابل عرضها رئيس الوزراء وأسرته في صورة إعلامية أفضل.

وتفاقم الوضع بالنسبة إلى نتنياهو، الذي خسر مواقع سياسة ملموسة ما دفعه إلى تشكيل حكومة ائتلاف مع منافسه، زعيم تحالف "أزرق-أبيض"، يني غانتس، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT