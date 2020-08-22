صافرات الإنذار تدوي في "غلاف غزة": 25 حريقا جراء البالونات الحارقة

وطن: دوت صفارات الإنذار مساء اليوم، السبت، في المناطق والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما اندلع 25 حريقًا من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وذكرت التقارير الأولية أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في منطقة "سيدروت" المحاذية لقطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة" سقطت داخل حدود القطاع المحاصر.

وبحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") اندلع 25 حريقا، اليوم السبت، في المستوطنات، من جراء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وذكرت القناة أن حريقا اندلع اليوم، طال دفيئة زراعية في "موشاف هعسراه" التابع للمجلس الاستيطاني "حوف أشكلون".

ولفتت القناة الرسمية إلى أن مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" تشهد حرائق على خلفية إطلاق البالونات الحارقة من غزة، للأسبوع الثالث على التوالي.

هذا وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم السبت، موقعين في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وهاجمت زوارقه البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية.

(عرب 48)