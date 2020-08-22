ترامب يتهم هيئة الدواء الأمريكية بتعمد تأخير لقاح كورونا لما بعد الانتخابات

وطن: اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتعمد تأخير إنتاج لقاح ضد "كوفيد-19" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مطالبًا بسرعة إيجاد لقاح للوباء "لإنقاذ الأرواح".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم السبت، "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جدا على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات. من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".