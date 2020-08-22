نبهان خريشة يكتب لوطن: قراءة في أبعاد اتفاق التطبيع الإماراتي – الاسرائيلي

في كتابه "الدولة اليهودية" حدد ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية وظيفة الدولة اليهوديه، بقوله "نبني من أجل أوروبا مخفرا أماميا في فلسطين للوقوف ضد آسيا، وسيكون هذا المخفر طليعة العالم المتمدن ضد البربرية"

مبدأ هيرتزل هذا لا يزال يحكم علاقات اسرائيل كمخفر أمامي للقوى الغربية ، من خلال ضمان تفوقها العسكري باستمرار تدفق احدث الاسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية لها وحجب مثل هذه الاسلحة عن دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، كمعارضة اسرائيل تزويد واشنطن دولة الامارات بطائرات F 35 لضمان التفوق العسكري الاسرائيلي في المنطقة ..

وعلى الرغم من احتجاج المؤسسة العسكرية الاسرائيلية على بند في اتفاق تطبيع العلاقات بين اسرائيل والإمارات يقضي بحصول الاخيرة على طائرات الـ F 35 ، الا أن هذه المعارضة قد تتلاشى اذا كانت هذه الطائرات "منزوعة الأنياب"، كصفقة طائرات الـ F 15 التي اشترتها السعودية من الولايات المتحدة في العام 2017 ، والتي عارضتها اسرائيل في البداية الا انها سحبت اعتراضها عندما أبلغ السفير الاسرائيلي لدى واشنطن "رون دريمر" الكونغرس بأن اسرائيل "لا تشعر بالقلق" ازاء صفقة الـ F 15 مع السعودية ..

إن "عدم الشعور بالقلق" هذا سببه أن طائرات الـ F15 في اسرائيل مزودة برادار AESA الذي تنتجه شركة "التا" الإسرائيلية، كما أنها مزودة ايضا بمنظومات اسلحة اخرى كصواريخ جو – ارض الموجهه بالليزرما يجعل منها طائرات مختلفة تماما عن نفس الطائرات التي حصلت السعودية عليها والتي تعتبر العاب اطفال مقارنة بنظيراتها الاسرائيلية..

انه من الخطأ الافتراض بأن الامارات لا تدرك بأن الولايات المتحدة تستخدم "التهديد الايراني" كفزاعه لبيع عتاد عسكري في الشرق الاوسط بشكل عام ودول الخليج على وجه الخصوص، لإنتشال شركات سلاح أمريكية من كساد كاد أن يدفع ببعضها إلى الإغلاق، هذا مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا أن الامارات تتصدر قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع ايران ، ففي العام 2017، وصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين الى 13 مليار دولار تقريباً ..

إذا لماذا تسعى الامارات لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل ؟

إنه من السذاجه الإعتقاد بأن مشايخ الامارات لا ينامون الليل لقلقهم على القضية الفلسطينية، الا انهم يغلفون أطماعهم في منطقة القرن الافريقي بورقة هذه القضية واوراق عروبية أخرى، فمنذ مشاركتها فيما يسمى بالـــ "التحالف العربي" في اليمن في آذار / مارس 2015 سعت أبو ظبي إلى محاولة مد نفوذها بالسيطرة على الساحل اليمني والموانئ والجزر المحيطة ومداخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب الإستراتيجي، وتجاوزت اطماعها الساحل اليمني وصولا إلى دول القرن الأفريقي مثل إرتيريا والصومال وجيبوتي.

ابو ظبي توسعت في إرتيريا وتحكمت بميناء "عصب" ،الذي يعد من أفضل الموانئ لإرساء سفن الإنزال، فضلاً عن سهولة التنقل بينه وبين الموانئ اليمنية، والسيطرة على باب المندب حيث يمر من هذا المضيق 3.3 ملايين برميل نفط يوميا و21 ألف قطعة بحرية سنويا!

ان سيطرة الامارات على أرخبيل "سقطرى" اليمني والجزر الأخرى المجاورة وإيجاد موطئ قدم في دول القرن الافريقي ليس مصلحة إماراتية فقط بل هو مصلحه إسرائيلية أيضا لمنع تحول البحر الأحمر إلى "بحيرة عربية "، فإسرائيل سعت وتسعى لتأمين طرق تجارتها عبر المنافذ البحرية في المنطقة العربية وأفريقيا من خلال ميناء إيلات ..