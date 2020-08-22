شرطة غزة تكشف لغز اختطاف طفل أمام إحدى صالات الأفراح

وطن: ألقت الشرطة في غزة القبض على شخص بتهمة خطف طفل خلال حفل زفاف لعائلته، الجمعة.

وأوضحت الشرطة، أن طفلاً (8 سنوات) تعرض للخطف من أمام إحدى صالات الأفراح في مدينة غزة، مضيفة أن عملية الخطف تمت بسيارة سكودا، وقد توجه الخاطف لمدينة رفح.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والتحري استغرقت 12 ساعة، وخلالها تم تفتيش منازل عدد من المشتبه بهم في الحادثة، قبل العثور على خاطف الطفل وهو المدعو (ح.ش)، مبينة أن الطفل كان محتجزًا لديه، وقد تمت إعادته إلى عائلته بأمن وسلام.