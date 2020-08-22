جنوب السودان.. مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة شحن

وطن: لقي 4 أشخاص مصرعهم، السبت، إثر تحطم طائرة شحن بجوبا عاصمة جنوب السودان، وفق إعلام محلي وناشطين.

وذكر موقع "اماتونج" المحلي أن "4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب آخر، إثر تحطم طائرة شحن جوي بحي إنتنوف في جوبا، صباح السبت".

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد ركاب الطائرة، أو أسباب تحطمها، لكنه شارك عبر صفحته بفيسبوك صورا تظهر اشتعال الطائرة.

بدورها، قالت سلطات المطار الذي انطلقت منه الطائرة، لمراسل الأناضول، إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار العاصمة.