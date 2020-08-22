الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي ورعاة الأغنام وسط وجنوب القطاع

وطن: فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام وسط وجنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه رعاة الأغنام شرقي مخيم البريج وسط القطاع؛ ما أجبرهم على المغادرة.

كما أفادت بإطلاق جنود الاحتلال المتمركزين داخل موقع "كيسوفيم" العسكري النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس.

وذكرت أنّه لم يبلغ عن وقوع أي إصابات.

يُشار إلى أنّ مدفعية الاحتلال قصفت في ساعة مبكّرة من صباح اليوم نقطتي رصد للمقاومة في المناطق الشرقية لمحافظتي رفح وخان يونس، فيما لاحقت الزوارق الحربية مراكب الصيادين وأطلقت النار وضخت المياه نحوها في عرض بحر القطاع.