اعتقال ضابط أمريكي سابق لاتهامه بالتجسس لصالح روسيا

وطن: ألقت السلطات في الولايات المتحدة القبض على ضابط سابق في القوات الخاصة لاتهامه بالتجسس، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.

ويواجه الضابط السابق بيتر دبينز اتهامات بتسريب معلومات سرية إلى جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (جي أر يو) خلال فترة امتدت لأكثر من عشر سنوات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أنه خلال عدة زيارات إلى روسيا في العقد الأول من القرن، أجرى دبينز اتصالات بعملاء الاستخبارات الروسية الذين كانوا يعرفونه باسمه الرمزي "إيكار لسنيكوف".

وقد يواجه دبينز (45 عاماً)، وهو من غاينسفيل بولاية فرجينيا، عقوبة السجن المؤبد في حالة إدانته بتهمة التآمر عبر تقديم معلومات تخصّ الدفاع القومي الأمريكي إلى عملاء حكومة أجنبية.

وقال مساعد المدعي العام جون دمرز إن دبينز "انتهك قسمه كضابط في الجيش الأمريكي، وخان القوات الخاصة، وعرّض أمن بلدنا القومي للخطر عبر كشف معلومات سرّية لضباط الاستخبارات الروسية، وتقديم تفاصيل عن وحدته، وتحديد أعضاء فريق القوات الخاصة كي تحاول الاستخبارات الروسية تجنيدهم".