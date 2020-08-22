الاحتلال يُمدد اعتقال المقدسية سلام محيسن أسبوعًا

وطن: مددت المحكمة الاحتلال في "بيتح تكفا"، مساء الجمعة، اعتقال الناشطة المقدسية سلام محيسن لمدة أسبوع.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن جلسة سرية عقدت الجمعة للمقدسية محيسن، وتم تمديد اعتقالها لمدة لغاية يوم الخميس المقبل، حيث منع محاميها من لقائها.

وأشار إلى قوات الاحتلال اعتقلت محيسن الخميس من منزلها في بلدة العيسوية بعد أن عاثت فسادًا وخرابًا فيه، وصادرت بعض مقتنياته، لافتًا إلى أنها تقبع حاليًا في مركز تحقيق "الجلمة".