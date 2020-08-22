مدفعية الاحتلال تقصف موقعين جنوب قطاع غزة

غزة- وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في ساعةٍ مُبكرةٍ من صباح السبت، موقعين جنوبي قطاع غزة؛ دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بقيام آلية للاحتلال متمركزة داخل السياج الأمني، بإطلاق النار ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة تتبع للضبط الميداني، شرقي بلدة خزاعة، شرقي محافظة خان يونس.

وذلك تزامن مع إطلاق نار من آلية احتلالية ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة أخرى تتبع للضبط الميداني، قرب موقع صوفا، شرقي كرم أبو معمر، شرقي محافظة رفح.

وأشارت ذات المصادر إلى وقوع أضرار مادية في المناطق التي تعرضت للقصف.