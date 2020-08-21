قراءة في "وضعيّة المرأة في المجتمع العربيّ" .. الّتخلف الاجتماعيّ : مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور- للكاتب مصطفى حجازي

كتبت د. ايناس عبّاد العيسة : خصّص المؤلف الجزء الأخير من كتابه، الّتخلف الاجتماعيّ: مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور، ليتحدث عن وضعية المرأة في المجتمع المتخلف؛ إذ اعتبر المرأة العنصر الأشد تلقيا للظلم والقهر في المجتمع، وهي أوضح مثال للإنسان المقهور، معتبراً القهر آلية لتدمير الذات الإنسانية.

والمرأة مثال دال على ما يقوله فهو يعالج وضعية المرأة باعتبارها أكثر العناصر تعرضاً للتبخيس من قيمتها فهي" عورة، عيب، رمز للخصاء" مقابل تفاوت جذري لنظرة المثلنة " المحبة، رمز الحنان"، هي ملك العائلة منذ الولادة وحتى الموت.

في الوسط الكادح وما دون الكادح، تعتبر الحلقة الأضعف، إذ كلما كان الرجل أكثر غبناً في مكانته الاجتماعية مارس قهراً أكبر على المرأة، فهي مرفوضة منذ الولادة، وجسد لإنجاب الأطفال ويا حبذا الذكور.

أما في الطبقة المتوسطة، فالرجل أكثر وعياً بدور المرأة وهي كذلك، وإن كانت المرأة اليوم أكثر استقرارا اقتصادياً، على الأقل في هذه الشريحة، لكنها عمليا لم تتجاوز كثيراً عن غطاء تلك النظرة الدونية، وأما في الفئة ذات الامتياز فهي تذوب في الأسرة، بل إنها أداة للمصاهرة، والمحافظة على سطوة الأسرة ونفوذها واستعراض لجاه الأسرتين، وإن أفلتت من القهر المادي فهي تعيش استلاباً عقائدياً ومعنوياً.

ويرى الكاتب أن المرأة في المجتمعات المتخلفة تعاني" الاستلاب الجنسيّ"، ويقصد به أنها أداة للمتعة مع تضخيم البعد الجنسي لجسدها على حساب الأبعاد الأخرى من كيانها، والذي يشغلها قبل الزواج هاجس العذرية ونيل إعجاب الزوج، واقتران الشرف بغشاء بكارتها، والقانون هنا وسيلة الرجل لبسط سلطته على المرأة وممارسة قهره عليها، وملكيته لها، وقد يؤدي القمع الجنسي بدوره إلى تكبيل حرية المرأة وجمود حركتها، لتصبح دون حياة حقيقية خوفاً من الممنوعات والمحددات لحركتها، ثم تتحول ا إلى أداة للإنجاب.

ويمكن القول إن الاستلاب الجنسي يزداد بازدياد" الاستلاب الاقتصادي " والذي يتجلى باستغلالها للعمل دون مقابل، أو بمقابل ضئيل مع التأكيد على عدم قدرتها على الابتكار أو الإبداع، وتثبيت ذلك كله من خلال معتقدات وأساطير، تفقد المرأة ثقتها بنفسها مع التأكيد على دونيتها المهنية وتعزيز التبعية للرجل، أضف إلى ذلك الجهد المنزلي الذي ارتبط بالمرأة، حتى إنها تستغل للعمل مقابل راحة الأب أو الأخ أو الزوج، وهو مظهر شائع منذ عقود، وهذا كله يضعها في خانة انعدام القرار، والقلق من الطلاق أو هجر الزوج لتصبح راضخة لمزاجيات الزوج وممارساته كسيّد عليها.

بل إنها تعاني استلاباً أخطر وهو" الاستلاب العقائدي"، حيث تتبنى المرأة قيماً وسلوكات ونظرة إلى الوجود تتماشى مع القهر الذي تعيشه، بل وتبرره كجزء من وضعيتها وتركيبتها النفسية، وتقبل الأطر التي وضعها فيها الرجل، وتعتبر واقع القهر جزءاً من طبيعتها وتقتنع أنها مجرد قاصر، تتقن الكلام، كائن عاطفي انفعالي، عالمها هو البيت والزوج و الأولاد، وهذا الاستلاب العقائدي يجعلها مقتنعة بالدور الذي رسمه لها المجتمع المتخلف، كجسد يلبس، ويعتني ويطيع الزوج والأب، فتمسح وتطهو وترضخ. ويصل هذا الواقع أقصاه عندما تعتز المرأة بمظاهر هذا الاستلاب وتحدد شخصيتها من خلاله، فتكون المرأة في هذه الحالة هي المتواطئ الأساسي على استغلالها.

ان في ذلك كله اختزال لكيانها كله، بشكليه الايجابي مثل "المرأة الأم" والسلبي مثل "القاصر، الخادمة، الماكرة، قليلة عقل ودين" وهو واحد في الحالتين واختصاراً لوجودها في جانب واحد منه مع التغاضي عن وحدتها وكليتها، وبالتالي حقها في الإرادة الحرة الواعية، أو الرغبة أو الاختيار فهي مجموعة من الأغراض تصب كلها لمصلحة المالك وهو الأب أو الأخ أو الزوج. ويحضرني كيفية انتقالها حتى باسم العائلة فهي ما تلبث أن تنتقل من أملاك الأب إلى أملاك الزوج.

فالمرأة محط إسقاطات الرجل السلبية منها والايجابية، حيث يتهرب الرجل من مأزقه بتحميل المرأة كل مظاهر النقص والمهانة التي يشكو منها في علاقته بالمتسلط وقهره، ولذلك يفرض على المرأة أكثر الوضعيات عبئا في المجتمع المتخلف؛ وهي تدفع نتيجة لذلك إلى أقصى حالات القهر، ولكن من هوة قهرها ترسخ تخلف البنية الاجتماعية من خلال ما تغرسه في نفوس أطفالها من خرافة وانفعالية ورضوخ.

عند قراءة الفصل تجد أن الكاتب قام بملاحظة منهجية تحليلية نفسية اجتماعية للمرأة في المجتمع العربي، إذ تستشعر خلال النص بأنك أمام محلل نفسيّ ، يرى الإنسان عقلا واعياً منطقياً في قراراته، وعقلا غير واع ٍ يشكل جزءاً من حياته النفسية ويوجه بعض سلوكاته أيضاً .

والاستلاب كظاهرة لها انعكاساتها الخطيرة على المجتمع، فهي نزعة داخلية لاستبدال الذات الحقيقية بغيرها، فالمستلَب وهو المرأة هنا يرى أن ذات الرجل هي الأفضل، وهو ذاته "الاغتراب" الذي أشار إليه " باولو فريري" والذي يصف حالة الفرد الذي لا يستطيع التواصل مع مجتمعه أو إقامة علاقة صحيحة وصحية، وفي هذه الحالة تكون المعايير والسمات الجيدة ميزة للطبقة أو النوع الأعلى وهنا هو الرجل، مقابل السمات السلبية والسيئة غالباً هي تلك التي تخص الطبقة أو النوع الأدنى، وهنا هي المرأة. مما يجعل الفرد في هذا المجتمع يفقد ذاته الفردية والاجتماعية الحقيقية في محاولة لامتلاك ذات أخرى صممت له بطريقة تناسب رغبات واحتياجات المتسلط أو المضطهِد.

ولا نغفل الإشارة إلى "العنف الأفقي" وهو توجيه الضربات إلى من هم من نفس الشريحة، والذي يفسره فريري بأنه مهاجمة للمضطهِد بطريق غير مباشر، أو أنه ربما تقليد للمضطهِد ونوع من الرجولة التي يراها فيه كمسيطر.

كما يتضح استناد الكاتب إلى نظرية التحليل النفسي"سيجموند فرويد "، في محاولة لفهم طبيعة الإنسان ودوافعه وسلوكه، والسؤال أليس من المفيد دراسة الواقع الاجتماعي للإنسان من خلال هذه النظريات أيضاً؟ فربما نكون أقرب إلى الصورة الحقيقية لعوامل التخلف الاجتماعي، وفهم أعمق لسيكولوجية الإنسان المقهور، وتبرير أوضح لسلوكات المرأة وتفسير ما تقوم به.

الواقع لم تصل المرأة لهذه الحالة تلقائيا، وإنما من خلال عملية منظمة تحيط بكيانها من كل جانب تبدؤها الأسرة منذ الطفولة، من خلال الوظائف و الأدوار والحصار الفكري الذي لا يسمح لها بأي منفذ، ويسيطر على طريقة تفكيرها، وأسلوب حياتها، ويمنحها الذهنية المناسبة لهذا الدور، ويتابع المجتمع طوال المراحل العمرية تعزيز هذه الذهنية، وتكوين لاوعي المرأة الموجه لخدمة الدور المطلوب منها ، لذا لا بد من تغيير هذا اللاوعي أولا لبناء مجتمع حقيقي، وتغيير ظروف الظلم العام على الإنسان عموما والمرأة خصوصاً لأن المجتمع يتشكل على نمط الأنظمة السائدة فيه.

ربما عمد الكاتب في أكثر من بند إلى تعرية الرجل وجلده بل تجريده بشكل واع ٍ أو غير واع ٍمن إنسانيته وإظهار المرأة كعنصر متلق ٍ غير واع ٍ لما يدور حوله، ولكن أليست هي التي تظهر على شاشات التلفاز فرحة بعريها لتعرض دعاية شفرات حلاقة للرجل؟ وهي التي تقاوم الاحتلال؟ وماذا عن دلال المغربي، جميلة بوحيرد... ألسن نساء أم أنها حالات بعينها؟



وفي النهاية لا أنفي صفة القهر والاستلاب عن المرأة في المجتمع المتخلف، فكيف نتوقع أن تكون وضعية المرأة في مجتمع أبوي، وثقافة أبوية؟ ولغة ذكورية إذ بوجود مئة امرأة ورجل واحد تجدنا نقول"هم" والمرأة هي "بنت فلان" ثم "زوجة فلان" وبعدها "أم فلان"، وبين هذا وذاك هي "اخت فلان" وكأن اسمها خطيئة! وهنا لا بد من وجود دور للتعليم، في إظهار مكانتها، فهو سبيل للثورة على القهر، وصولا إلى الحرية وتمكين المقهورين، الرجل والمرأة .