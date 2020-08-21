اتفاق لن يحقق المقصود منه

كتب فادي البرغوثي: لن يكون الاتفاق ( الاماراتي _ الامريكي _ الصهيوني ) بعيدا عن اللحظة التاريخية التي كان بحاجة اليها ترامب ونتنياهو ودول الخليج ممثلة في دولة الامارات العربية .

فعلى المستوى الامريكي، حاول ترامب ان يبحث عن انجاز وهمي يبيعة لشعبه خاصة بعد الفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة الامريكية في مواجهة جائحة كورونا حينما فضلت الاقتصاد على مواجهة المرض فخسر الاثنتين معا ، فلم يكسب مواجهة المرض وفي نفس الوقت تراجع عن المكاسب التي حققها على المستوى الداخلي في فترة حكمة السابقة، فترامب قصد استخدم الملف الخارجي لرفع مستوى المعيشة للشعب الامريكي وقد كان له ما كان فكسب 450 مليار دفعة واحدة من دول الخليج وضخها في السوق الامريكي فانعكس ذلك على كل مواطن امريكي ... مما جعل شعبيته ترتفع كثيرا في ذلك الوقت لدرجة انه في وقت من الاوقات وصف نفسة بالمخلص وهو لقب لم يطلق الا على عيسى المسيح، لكن هذا الشيء تحطم من لحظة انتشار مرض الكورونا كما قلنا سابقا وكذلك في اثارة النزعات العنصرية التي اضرت بسمعته بشكل شخصي ومباشر واثارت ولايات باكملها ضد السياسية التي انتهجها ولا يجب ان ننسى الفضائح التي اثيرت علية على مستوى الحكم في صدور كتاب موخرا اضر في سمعته من اقرب المقربين له ( بولتون مستشار الامن القومي وتم عزله على اثر انتقاده لاسلوب الحكم ).

اما على المستوى الدولة العبرية، لم يعد يخفى على احد المأزق السياسي الذي يعيشة رئيس الوزراء الصهيوني في فشلة على كل المستويات فالانحدار المفاجيء الذي حدث بعد مرض كورونا ايضا جعل رئيس الوزراء يتأنى في عمل انتخابات جديدة بعدما كان ماضٍ العزم على انتخابات جديدة ( رابعة ) نجاحة وحسم الامور كانت مضمونه ، فالسياسية التي اتبعها لم تختلف كثيرا عن ما قام به صديقة ترامب في المعالجة السيئة للمرض وكذلك فشلة في القيام بالضم كما وعد وخاصة ان الفلسطينيون نجحوا في تشكيل جبهة عالمية كبيرة في مواجهة سياسته .

وعلى المستوى الاماراتي، فالامارات وبهدا الاتفاق تحاول البقاء على ترامب في الحكم بعد ان قام باراك الذي جاء على الحكم كمرشخ ديمقراطي بالتخلي عن سياسية الولايات المتحدة الامريكية المعهودة والتقليدية تجاه الانظمة العربية بالاضافة الى سياسته التي انتهجها تجاه ايران العدو التاريخي للانظمة الخليجية .

لكن في كل الاحوال فان ما يرمي الية القائمين على هذا الاتفاق لن يحقق المرجو منه وان تحقق لن يكون بحكم ذلك الاتفاق ... فالمعطيات لا تسير كما يراد لها فعمليا لن يحقق هذا الاتفاق شيئا داخل المجتمع الامريكي ان لم يرجع بعائد مادي على المواطن الامريكي نفسة وما يجري داخل الولايات المتحدة الامريكية نفسها و بحكم التاريخ لم يعاد انتخاب كارتر مرة اخرى بالرغم من انه كان الراعي الى اتفاقية كامب _ ديفيد نفسها وبالرغم من الاهمية التي اكتسبتها الاتفاقية المذكورة فمن جهة انها كانت مع دولة لها حروب مع الكيان الصهيوني وكما انها تقع على الحدود وكذلك فانها اكبر دولة عربية واقواها عسكريا بالاضافة الى ذلك فان الاتفاق نفسة يمثل ضربة الى الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة على اعتبار ان مصر كانت تمثل الحليف الاكبر والاقوى له في منطقة الشرق الاوسط ، لذا ليس شرطا على الاطلاق ان الاتفاق سيعود بشعبية ترامب وانتخابه مرة اخرى.

اما على مستوى الامارات نفسها فان الاتفاق نفسة سوف ينعكس سلبا عليها .... خاصة انها ولاول مره تمضي الى التدخل في الانتخابات الامريكية لذا فان ما حصل يمكن ان يصبح فيه عداء شخصي لدولة الامارات وحكامها، وهنا فاننا يمكن لنا ان نشاهد ما يمكن ان نطلق علية مرحلة كسر العظم بين بايدن ودول الخليج

وعلى المستوى الاسرائيلي يمكن ان لا يحدث تغير جوهري لكن_ بنيامين نتنياهو، ان نجح بايدن وهو المتوقع لغاية اللحظة سيخسر صديقة الحميم الذي لم يوفر فرصة الا ووفرها من اجل نجاح بنامين نتنياهو في الانتخابات كما انه يمكن ان يعاد اتفاق ( ٥+١ ) مع ايران الذي يرفضة الكيان الصهيوني نفسة وعلية فان الاتفاق سوف لا يعود في انقاض حالة التدهور الحاصل مع كل من نتنياهو وترامب وكذلك فان دولة الامارات ستكون الخاسر الاكبر كون نظامها مرتبط في دولتها للابد وكون ان تدخلها صريح في دعم الحزب الجمهوري ومرشحة دونالد ترامب.